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ЦБ разрешил финорганизациям до конца года не раскрывать данные о собственниках

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Совет директоров Банка России определил перечень информации, которую кредитные и некредитные финансовые организации могут не раскрывать до 31 декабря 2022 года, сообщил регулятор.
Интерфакс
Также регулятор вправе до конца года не сообщать информацию о структуре и составе акционеров (участников) финансовых организаций.
РБК
О том, что Банк России получит право определять перечень сведений, которые можно будет не раскрывать для широкого доступа, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 9 марта.
ПРАЙМ
Обязанность раскрывать данные у банков будет только перед ЦБ и контрагентами.
Frank Media

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