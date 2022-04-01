РБКЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 тыс. в месяцЛимит увеличен с $5000 до $10 000 в месяц для переводов со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом, говорится на сайте регулятора.ВедомостиНа 6 месяцев также приостановлены переводы за рубеж физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.RB.RUПеревод денег можно осуществлять ежемесячно, сообщает сайт ЦБ РФ.Вечерняя МоскваОбъявленные меры введены сроком на полгода, сообщается на официальном сайте ЦБ.ТВ ЦентрЧитать далееСвернутьТелеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургНТВДума ТВВместе-РФDaily MoscowРБКИА Красная ВеснаРосбалтГлавная книгаРидусЦентральная Служба НовостейКапитал страныStolica58.ru12 Канал ОмскФАНЦарьградТК ЗвездаDailyБизнес ФМ Санкт-ПетербургИзвестияDeita.ruDaily StormFrank MediaБизнес журналКатунь 24VSE42.RUПодробнее о событииЦентробанк смягчил ограничения для россиян на денежные переводы за рубежRT на русском07:28Центробанк смягчил ограничения на переводы денег за границуТелеканал Санкт-Петербург06:22ЦБ смягчил ограничения и разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 тысяч в месяцРИА Новости02:45ЦБ смягчит ограничения на переводы средств за рубеж для физлицИнтерфакс02:13ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лицТАСС02:09Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физлицГлас Народа02:08ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 тыс. в месяцРБК03:01Показать ещёОценить1,1KПоделиться