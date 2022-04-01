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ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 тыс. в месяц

Лимит увеличен с $5000 до $10 000 в месяц для переводов со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом, говорится
 на сайте регулятора.
Ведомости
На 6 месяцев также приостановлены переводы за рубеж физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.
RB.RU
Перевод денег можно осуществлять ежемесячно, сообщает сайт ЦБ РФ.
Вечерняя Москва
Объявленные меры введены сроком на полгода, сообщается на официальном сайте ЦБ.
ТВ Центр

Подробнее о событии

Центробанк смягчил ограничения для россиян на денежные переводы за рубеж
RT на русском07:28
Центробанк смягчил ограничения на переводы денег за границу
Телеканал Санкт-Петербург06:22
ЦБ смягчил ограничения и разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 тысяч в месяц
РИА Новости02:45
ЦБ смягчит ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
Интерфакс02:13
ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц
ТАСС02:09
Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
Глас Народа02:08
ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 тыс. в месяц
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