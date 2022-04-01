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ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 тыс. в месяц

В России смягчили ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц, сообщил
 Центробанк.
РИА Новости
На 6 месяцев также приостановлены переводы за рубеж физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.
RB.RU
Перевод денег можно осуществлять ежемесячно, сообщает сайт ЦБ РФ.
Вечерняя Москва
Банк России с 9 марта ограничил $10 тыс. сумму средств, которую клиенты российских банков могут снять со своих счетов в иностранной валюте.
ТАСС

Подробнее о событии

ЦБ смягчил ограничения и разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 тысяч в месяц
РИА Новости02:45
Банк России смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
RT на русском02:23
Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
Глас Народа02:08
ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц
ТАСС02:09
ЦБ смягчит ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
Интерфакс02:13
ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 тыс. в месяц
РБК03:01
ЦБ установил лимиты на предоплаты и авансы по контрактам с нерезидентскими фирмами
Время Бухгалтера30 марта в 05:49

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