Скорее всего, ближайшие десять дней будут отведены на то, чтобы довести до европейских партнеров практическое содержание сегодня опубликованного указа президента о специальном порядке расчетов за природный газ, поставляемый «Газпромом» в недружественные страны.
Российское подразделение специального назначения в Черниговской области на севере Украины захватило группу модернизированных танков, экипажи противника отошли без сопротивления, следует из опубликованной Минобороны РФ видеозаписи.
Уже можно предположить, что особых проблем с продуктами не ожидается, а вот некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными, рассказал агентству "Прайм" глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.