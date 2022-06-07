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ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $150 тыс. в месяц

Банк России разрешил россиянам и гражданам из дружественных стран переводить со своих счетов за границу до $150 тыс. в месяц, сообщается на сайте регулятора.
РБК
Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до 10 тысяч долларов с 5 тысяч.
ПРАЙМ
«Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции»,— говорится в релизе ЦБ.
Коммерсантъ
Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.
Finam.Ru

Подробнее о событии

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