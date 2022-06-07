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ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $150 тыс. в месяц

Банк России разрешил россиянам и гражданам из дружественных стран переводить со своих счетов за границу до $150 тыс. в месяц, сообщается на сайте регулятора.
РБК
Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до 10 тысяч долларов с 5 тысяч.
ПРАЙМ
"Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции", - отмечает регулятор.
Финмаркет
Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.
Finam.Ru

Подробнее о событии

ЦБ повысил лимит переводов за рубеж для физлиц с 50 до 150 тысяч долларов
РИА Новостивчера в 14:14
ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $150 тыс. в месяц
РБКвчера в 14:05
Россиянам разрешили переводить за рубеж до $150 тыс. в месяц
Коммерсантъвчера в 13:31
ЦБ РФ разрешил физлицам переводить за рубеж до $150 тысяч в месяц вместо прежних $50 тысяч
Finam.Ruвчера в 13:35
ЦБ повысил лимит переводов россиян на свои зарубежные счета до 150 тысяч долларов
ПРАЙМвчера в 13:33
Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц
Интерфаксвчера в 13:37
ЦБ повысил порог по сумме переводов за рубеж для физлиц
ТАССвчера в 13:29

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