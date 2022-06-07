Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до 10 тысяч долларов с 5 тысяч.
«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы России», — говорится в сообщении.
«Администрация демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем», — заявили в ведомстве, отметив, что главным риском является эскалация конфликта, в случае если Вооруженные силы Украины будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории России.
Завершение космического рассвета, дату которого теперь определили учёные, произошло через 1,1 миллиарда лет после Большого взрыва, что на 200 миллионов лет позже, чем предыдущие оценки, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).