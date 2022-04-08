Будьте в Плюсе

ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

Россияне с понедельника, 11 апреля, смогут получать в банках наличными не только доллары, но и евро, говорится
 в сообщении ЦБ.
Frank Media
С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года, — говорится в заявлении ЦБ.
News.ru
Общий лимит на снятие валюты остается на прежнем уровне — 10 тысяч долларов, сообщается на сайте регулятора.
Компания
Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ разрешил банкам с 18 апреля продавать наличную валюту гражданам
Российская газетавчера в 15:46
ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой
ТАССвчера в 14:58
ЦБ России разрешит банкам продавать наличную валюту гражданам с 18 апреля
РИА Новостивчера в 15:34
ЦБ разрешил гражданам с 11 апреля обналичивать евро со старых счетов
Интерфаксвчера в 15:09
ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля
Коммерсантъвчера в 15:06
ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой
Москва 24вчера в 14:59
ЦБ ослабил ограничения на покупку и снятие валюты для населения
РБКвчера в 15:45

Интересное

Евросоюз с 8 апреля прекратил пропуск автотранспорта с регистрацией в России и Белоруссии

Страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии.
Lenta.ru08:28

Собчак после публикаций СМИ об израильском гражданстве сообщила, что живет в Подмосковье

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сообщения СМИ о получении израильского гражданства, отметив, что находится в Подмосковье.
РИА Новости09:51

Президент Зеленский назвал переговоры с Россией единственным выходом для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с немецким Bild назвал диалог с Москвой единственным способом урегулировать ситуацию.
РИА Новости09:15

ПРАЙМ: Регулярный техосмотр позволит продлить срок службы автомобиля

Если водитель сталкивается с посторонними шумами при работе мотора, то следует провести диагностику авто.
CarsWeek.ru04:31

Посол России в США Антонов назвал важными целями денацификацию и демилитаризацию Украины

Посол России в США Анатолий Антонов оценил цели военной операции России на Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru09:53

Bild: политик из ЕС попросил Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild, что один из ведущих европейских политиков попросил его предоставить доказательства того, что события в Буче не были инсценировкой со стороны Киева.
РИА Новости03:54

Москалькова: на Украине освободили и эвакуируют 14 российских гражданских моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об освобождении 14 российских моряков, которых удерживали на Украине.
РИА Новости07:15

Народная милиция ЛНР нашла американский дозиметр на оставленных ВСУ позициях

На оставленных украинских позициях Народная милиция ЛНР обнаружила дозиметр американского производства Verifinder SN20, который не поставлялся на Украину в рамках военной помощи и предназначен только для поставок в силовые ведомства США.
Life.ru08:35

Служба безопасности Японии убрала националистический батальон «Азов» из списка террористов

Служба безопасности Японии исключила украинский националистический батальон "Азов" из справочника по международному терроризму за 2021 год.
РИА Новости05:32

В правительстве Венгрии заявили, что оплата газа из России в рублях не нарушает санкции

Представитель кабмина Венгрии Золтан Ковач в интервью телеканалу CNN заявил, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением санкций, поскольку у Будапешта и Москвы есть двусторонний контракт и вопрос валюты оплаты в этом контексте технический.
Lenta.ru06:33