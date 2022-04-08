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ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

Россияне с понедельника, 11 апреля, смогут получать в банках наличными не только доллары, но и евро, говорится
 в сообщении ЦБ.
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С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года, — говорится в заявлении ЦБ.
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Общий лимит на снятие валюты остается на прежнем уровне — 10 тысяч долларов, сообщается на сайте регулятора.
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Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ разрешил банкам с 18 апреля продавать наличную валюту гражданам
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ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля
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ЦБ России разрешит банкам продавать наличную валюту гражданам с 18 апреля
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