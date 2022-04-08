Российские корабли вечером 8 апреля обстреляли украинский сухогруз «Апачи», который, по данным Минобороны, пытался войти в порт Мариуполя для эвакуации лидеров батальона «Азов» (признан в России экстремистским), сообщило ведомство.
Газета Times выяснила, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих им отношения в обмен на помощь.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный украинский националист сообщает, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся иностранные войска, примерная численность которых 200-300 человек.
Ранее в российском оборонном ведомстве, комментируя трагедию в Краматорске, унесшую жизни пятидесяти мирных жителей, указали на то, что ракета «Точка-У» была выпущена с юго-западного направления от города, контролируемого ВСУ.