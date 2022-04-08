КоммерсантъЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреляРоссияне с понедельника, 11 апреля, смогут получать в банках наличными не только доллары, но и евро, говорится в сообщении ЦБ.Frank MediaБанки с 18 апреля 2022 года смогут продавать наличную валюту физлицам, ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года, говорится в сообщении регулятора.ИА БанкИнформСервисОбщий лимит на снятие валюты остается на прежнем уровне — 10 тысяч долларов, сообщается на сайте регулятора.КомпанияЦБ в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтВолгодонская правдаREGNUMРамблерАБНRT на русскомБрянские новостиВесьмаРБККомсомольская правда66.ruЯкутия DailyПрофильВечерняя МоскваЦарьград. Санкт-ПетербургГазета.RuБизнес журналNewsler.ruРадио Комсомольская правдаDaily StormПодробнее о событииЦентробанк разрешил продавать гражданам наличную валюту с 18 апреляRT на русскомвчера в 15:47ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютойТАССвчера в 14:58ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту россиянам с 18 апреляРИА Новостивчера в 15:34ЦБ разрешил гражданам с 11 апреля обналичивать евро со старых счетовИнтерфаксвчера в 15:09ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреляКоммерсантъвчера в 15:06ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютойМосква 24вчера в 14:59ЦБ ослабил ограничения на покупку и снятие валюты для населенияРБКвчера в 15:45Показать ещёОценить1KПоделиться