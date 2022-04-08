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ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

Россияне с понедельника, 11 апреля, смогут получать в банках наличными не только доллары, но и евро, говорится
 в сообщении ЦБ.
Frank Media
Банки с 18 апреля 2022 года смогут продавать наличную валюту физлицам, ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года, говорится в сообщении регулятора.
ИА БанкИнформСервис
Общий лимит на снятие валюты остается на прежнем уровне — 10 тысяч долларов, сообщается на сайте регулятора.
Компания
ЦБ в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране.
Интерфакс

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