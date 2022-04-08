КоммерсантъЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреляРоссияне с понедельника, 11 апреля, смогут получать в банках наличными не только доллары, но и евро, говорится в сообщении ЦБ.Frank MediaБанки с 18 апреля 2022 года смогут продавать наличную валюту физлицам, ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года, говорится в сообщении регулятора.ИА БанкИнформСервисОбщий лимит на снятие валюты остается на прежнем уровне — 10 тысяч долларов, сообщается на сайте регулятора.КомпанияСегодня, 8 апреля, ЦБ также отменил комиссию в 12% на покупку валюты.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтВолгодонская правдаREGNUMРамблерАБНRT на русскомБрянские новостиРБККомсомольская правда66.ruПрофильВечерняя МоскваИА ЯСИАГазета.RuБизнес журналNewsler.ruРадио Комсомольская правдаDaily StormПетербургский дневникПодробнее о событииЦентробанк разрешил продавать гражданам наличную валюту с 18 апреляRT на русскомвчера в 15:47ЦБ ослабил ограничения на покупку и снятие валюты для населенияРБКвчера в 15:45ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютойМосква 24вчера в 14:59ЦБ разрешил гражданам с 11 апреля обналичивать евро со старых счетовИнтерфаксвчера в 15:09ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреляКоммерсантъвчера в 15:06ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту россиянам с 18 апреляРИА Новостивчера в 15:34ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютойТАССвчера в 14:58Показать ещёОценить600Поделиться