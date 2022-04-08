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ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

Россияне с понедельника, 11 апреля, смогут получать в банках наличными не только доллары, но и евро, говорится
 в сообщении ЦБ.
Frank Media
С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года, — говорится в заявлении ЦБ.
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Общий лимит на снятие валюты остается на прежнем уровне — 10 тысяч долларов, сообщается на сайте регулятора.
Компания
1 апреля Центробанк смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц.
Ведомости

Подробнее о событии

ЦБ разрешил банкам с 18 апреля продавать наличную валюту гражданам
Российская газетавчера в 15:46
ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля
Коммерсантъвчера в 15:06
ЦБ России разрешит банкам продавать наличную валюту гражданам с 18 апреля
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ЦБ разрешил гражданам с 11 апреля обналичивать евро со старых счетов
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