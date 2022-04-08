В пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что сотрудниками правоохранительных органов был задержан участник запрещённого вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», который пытался въехать на территорию полуострова.
Меньше месяца назад, 9 марта, Банк России ограничил для граждан возможность получения иностранной наличной валюты: до 9 сентября в кассах банков, а не в банкоматах, клиенты могли снять наличные только с ранее открытых счетов и депозитов, причем только в долларах в пределах $10 тыс. Сбережения в иных валютах или сверх лимита при необходимости снятия могли быть конвертированы только в рубли.