КоммерсантъЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреляРоссияне с понедельника, 11 апреля, смогут получать в банках наличными не только доллары, но и евро, говорится в сообщении ЦБ.Frank MediaС 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года, — говорится в заявлении ЦБ.News.ruОбщий лимит на снятие валюты остается на прежнем уровне — 10 тысяч долларов, сообщается на сайте регулятора.КомпанияКонвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВSmotrim.ruРосбалтИА ЯСИАREGNUMРамблерАБНZAB.RURT на русскомЦентральная Служба НовостейБрянские новостиНИА СамараГлагоLВесьмаOm1.ruРБККомсомольская правдаМолва66.ruЯкутия DailyПрофильВечерняя МоскваЦарьград. Санкт-ПетербургПодробнее о событииЦБ России разрешит банкам продавать наличную валюту гражданам с 18 апреляРИА Новости8 апреля в 15:34ЦБ разрешил банкам с 18 апреля продавать наличную валюту гражданамРоссийская газета8 апреля в 15:46ЦБ ослабил ограничения на покупку и снятие валюты для населенияРБК8 апреля в 15:45ЦБ смягчает валютный контрольBFM.ru18:13ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреляКоммерсантъ8 апреля в 15:06ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютойМосква 248 апреля в 14:59ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютойТАСС8 апреля в 14:58Показать ещёОценить1,8KПоделиться