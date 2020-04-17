Экономика
Вести.RuЦБ разрешил до 1 июля использовать банковские карты с истекшим сроком
Банковские карты с истекшим сроком действия можно использовать без перевыпуска до 1 июля 2020 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, который транслировал ТК "Россия 24".
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:00, Ашберн
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Что происходит 08:24
Шоу-бизнес
Умерла звезда фильма «Июльский дождь» Евгения Уралова
Советская и российская актриса Евгения Уралова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра имени Ермоловой.
РИА Новости 09:11
Общество
В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
RT на русском 13:44
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Общество
Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля
Росавиация сформировала предварительный график рейсов до 21 апреля, предназначенных для вывоза россиян из Таиланда, Индии, Японии, Непала, Вьетнама, Мьянмы, Саудовской Аравии.
Московский Комсомолец 16:11
Общество
Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса
Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
Здоровье
В России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия 11:47
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Энергетика
Нефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
REGNUM 11:55
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Политика
Командующий Нацгвардии Украины заразился коронавирусом
У начальника Национальной гвардии Украины нашли коронавирус нового нового типа.
Телеканал 360° 14:21
Политика
Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством
МИД Чехии направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 16:34
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Политика
Зеленский посоветовал украинцам думать о выживании
В условиях борьбы с коронавирусом украинцам следует думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 18:06
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Общество
Продажу алкоголя в кафе в жилых домах запретила Госдума
В России ввели запрет на продажу спиртного в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, площадь которых менее 20 кв. метров, пишет РИА Новости.
Live24 14:20