Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЦБ разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля

Как пишет РИА Новости, об этом в ходе онлайн-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что перевыпускать карты до этого срока не потребуется. Как отметила глава Центробанка, этим меры вводятся на фоне ситуации с распространением коронавируса.
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Банковские карты с истекшим сроком можно будет использовать до 1 июля

Известиявчера в 04:43

ЦБ разрешил использовать карты с истекшим сроком до 1 июля

РБКвчера в 05:25

Банковские карты с истекшим сроком действия разрешили использовать до 1 июля

Интерфаксвчера в 05:22

Банковские карты с истекшим сроком действия можно будет использовать до 1 июля

ТАССвчера в 05:07

ЦБ рассказал об использовании просроченных банковских карт

Российская газетавчера в 05:29

Банк России разрешил использовать истекшие банковские карты до 1 июля

Газета.Ruвчера в 04:35

ЦБ продлил срок использования «просроченных» банковских карт

Взгляд.рувчера в 04:33
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Здоровье

Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
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Общество

На Кубани дополнен перечень организаций, которые могут работать во время карантина

В беспропускное окно с 10.00 до 16.00 могут работать организации, предоставляющие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации зданий и промышленного оборудования, осуществляющие ТО и ремонт автотранспорта, оказывающие скорую ветеринарную помощь, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Администрация Краснодарского края 02:00
Транспорт

На въездах в Карелию установят контрольно-пропускные пункты

С 00:00 22 апреля въезд на территорию республики Карелия из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет возможен только через контрольно-пропускные пункты, а остальные дороги будут перекрыты.
АиФ Карелия вчера в 09:39
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Политика

Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру.
РИА Новости вчера в 22:40
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Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
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Общество

В Карелии число случаев заражения коронавирусом достигло 19

В Карелии общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 19 человек.
RT на русском вчера в 17:51
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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
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Транспорт

РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
Интерфакс вчера в 13:08
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Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru вчера в 07:13
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Происшествия

МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

Известия вчера в 05:50
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Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Японский автопроизводитель Nissan готовит к премьере новое поколение кроссовера Nissan X-Trail.
Автоновости дня вчера в 01:23
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Происшествия

Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
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Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия вчера в 14:17
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Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Lenta.ru 16 апреля в 05:25
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Религия

РПЦ сообщила о материальных сложностях из-за сокращения пожертвований

Русская православная церковь находится в сложной ситуации из-за снижения потока прихожан и пожертвований.
РБК вчера в 16:44
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Общество

Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы

Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
Здоровье

Еще у восьми пациентов в Кузбассе подтвердили заражение коронавирусом

РИА Новости 00:26
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Религия

Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
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Общество

Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн 16 апреля в 10:08
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Общество

Назван средний возраст умерших в Коммунарке пациентов с коронавирусом

НТВ вчера в 13:27
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
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Происшествия

В Саратовской области число зараженных коронавирусом увеличилось до 98

Из 11 граждан подавляющее большинство - 10 человек контактных, а один прибыл в Саратовскую область из территории, неблагополучной по коронавирусу, один человек по итогам обследования группы риска по возрасту.
Саратов 24 01:51
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Гаджеты

Российская компания создала миниатюрный ПК на процессоре «Байкал»

Крошечный ПК на базе российского процессора «Байкал» с операционной системой «ALT Linux» разработала российская компания «Hamster Robotics», 17 апреля сообщает интернет-издание «CNews».
ИА Красная Весна 01:48
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Происшествия

В Саратове начали массово штрафовать граждан за прогулки и пробежки

Отмечается, то люди покинули место проживания для осуществления прогулок, пробежек в нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 04:59
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 16 апреля в 10:27
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Армия и оружие

Самолет ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии

Отмечается, что российский истребитель Су-35 поднимался с авиабазы «Хмеймим» на перехват американского разведывательного самолета Boeing P-82A Poseidon.
ГЛАС.RU вчера в 03:30
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Происшествия

В Астраханской области выявлено за сутки 99 зараженных коронавирусом

По данным Министерства здравоохранения на 18 апреля в Астраханской области зарегистрированы 99 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 02:15
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Общество

Пандемия коронавируса. Актуальная информация на 16 апреля

Всего в России коронавирус спровоцировал смерти 198 человек, из которых 28 умерли только за минувшие сутки, и это стало наибольшим числом с начала эпидемии.
Вечерний курьер 16 апреля в 02:35
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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