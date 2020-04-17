Общество
Национальная служба новостейЦБ разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля
Как пишет РИА Новости, об этом в ходе онлайн-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что перевыпускать карты до этого срока не потребуется. Как отметила глава Центробанка, этим меры вводятся на фоне ситуации с распространением коронавируса.
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Здоровье
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
Общество
На Кубани дополнен перечень организаций, которые могут работать во время карантина
В беспропускное окно с 10.00 до 16.00 могут работать организации, предоставляющие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации зданий и промышленного оборудования, осуществляющие ТО и ремонт автотранспорта, оказывающие скорую ветеринарную помощь, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Администрация Краснодарского края 02:00
Транспорт
На въездах в Карелию установят контрольно-пропускные пункты
С 00:00 22 апреля въезд на территорию республики Карелия из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет возможен только через контрольно-пропускные пункты, а остальные дороги будут перекрыты.
АиФ Карелия вчера в 09:39
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру.
РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
В Карелии число случаев заражения коронавирусом достигло 19
В Карелии общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 19 человек.
RT на русском вчера в 17:51
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето
В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
Интерфакс вчера в 13:08
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru вчера в 07:13
Происшествия
МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей
Известия вчера в 05:50
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Японский автопроизводитель Nissan готовит к премьере новое поколение кроссовера Nissan X-Trail.
Автоновости дня вчера в 01:23
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
Религия
РПЦ сообщила о материальных сложностях из-за сокращения пожертвований
Русская православная церковь находится в сложной ситуации из-за снижения потока прихожан и пожертвований.
РБК вчера в 16:44
Общество
Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы
Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
Религия
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн 16 апреля в 10:08
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Происшествия
В Саратовской области число зараженных коронавирусом увеличилось до 98
Из 11 граждан подавляющее большинство - 10 человек контактных, а один прибыл в Саратовскую область из территории, неблагополучной по коронавирусу, один человек по итогам обследования группы риска по возрасту.
Саратов 24 01:51
Гаджеты
Российская компания создала миниатюрный ПК на процессоре «Байкал»
Крошечный ПК на базе российского процессора «Байкал» с операционной системой «ALT Linux» разработала российская компания «Hamster Robotics», 17 апреля сообщает интернет-издание «CNews».
ИА Красная Весна 01:48
Происшествия
В Саратове начали массово штрафовать граждан за прогулки и пробежки
Отмечается, то люди покинули место проживания для осуществления прогулок, пробежек в нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 04:59
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 16 апреля в 10:27
Армия и оружие
Самолет ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии
Отмечается, что российский истребитель Су-35 поднимался с авиабазы «Хмеймим» на перехват американского разведывательного самолета Boeing P-82A Poseidon.
ГЛАС.RU вчера в 03:30
Происшествия
В Астраханской области выявлено за сутки 99 зараженных коронавирусом
По данным Министерства здравоохранения на 18 апреля в Астраханской области зарегистрированы 99 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 02:15
Общество
Пандемия коронавируса. Актуальная информация на 16 апреля
Всего в России коронавирус спровоцировал смерти 198 человек, из которых 28 умерли только за минувшие сутки, и это стало наибольшим числом с начала эпидемии.
Вечерний курьер 16 апреля в 02:35