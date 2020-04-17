Как пишет РИА Новости, об этом в ходе онлайн-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что перевыпускать карты до этого срока не потребуется. Как отметила глава Центробанка, этим меры вводятся на фоне ситуации с распространением коронавируса.

ЦБ разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля

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