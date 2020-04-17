Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЦБ разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля

Как пишет РИА Новости, об этом в ходе онлайн-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что перевыпускать карты до этого срока не потребуется. Как отметила глава Центробанка, этим меры вводятся на фоне ситуации с распространением коронавируса.
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ЦБ рассказал об использовании просроченных банковских карт

Российская газетавчера в 05:29

ЦБ разрешил использовать карты с истекшим сроком до 1 июля

РБКвчера в 05:25

Банк России разрешил использовать истекшие банковские карты до 1 июля

Газета.Ruвчера в 04:35

Банковские карты с истекшим сроком действия можно будет использовать до 1 июля

ТАССвчера в 05:07

Банковские карты с истекшим сроком можно будет использовать до 1 июля

Известиявчера в 04:43

Банковские карты с истекшим сроком действия разрешили использовать до 1 июля

Интерфаксвчера в 05:22

ЦБ продлил срок использования «просроченных» банковских карт

Взгляд.рувчера в 04:33
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:04, Ашберн
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
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Здоровье

О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор

Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
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Происшествия

Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии

РИА Новости 03:43
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Общество

За сутки в России выявили еще 4 785 заболевших коронавирусом

Количество жертв заболевания достигло 313, количество выздоровевших выросло до 3057. Страна заняла 10 место в мире по заболеваемости.
Snob.ru 03:54
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Здоровье

Медики пожаловались на катастрофическую ситуацию в Покровской больнице

Коллектив Покровской больницы опубликовал открытое письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко, в котором пожаловался на сложившуюся в медицинском заведении катастрофическую ситуацию.
Карповка вчера в 09:59
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Общество

В России за сутки 467 человек выздоровели от коронавируса

За сутки от коронавируса в РФ выздоровели 467 человек, всего выписаны 3057, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:43
Общество

Коронавирус нашли у постояльца социального центра в Черняховске

Центр переведён на режим обсервации, установлено медицинское наблюдение за проживающими, 23 постояльца с респираторными симптомами заболевания изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар (состояние всех оценивается как удовлетворительное), — отметили в штабе.
Новый Калининград.Ru 04:21
1
Происшествия

Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех

Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
245
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за последние стуки выявили 4785 новых случаев заболевания COVID-19 в 79 регионах.
РИА Новости 04:55
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Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru 03:07
427
Здоровье

Пульмонолог назвал сосудистую «сеточку» симптомом коронавируса

Кожная сыпь и сетчатый сосудистый рисунок могут быть одними из проявлений коронавируса нового типа, рассказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев.
News.ru 02:20
10
Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
751
Общество

Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства

Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
Известия 02:44
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Религия

В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
8
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
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Футбол

«Валенсия» пожаловалась в УЕФА за распределение еврокубковых мест

Источники пишут, что руководство «Валенсии» осталось недовольно предложением Королевской испанской футбольной федерации о распределении мест в еврокубках.
Все про Спорт ру вчера в 13:44
Политика

Путин поручил проработать возможность привлечения ВС к борьбе с COVID-19

Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 04:54
Экономика

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 16 апреля в 12:42
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Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 16 апреля в 04:45
1K
Армия и оружие

Турция нанесла авиаудар по территории Ирака

Турция нанесла авиаудар по территории Ирака В результате атаки турецких ВВС погибли три курдских женщины.
Экспресс газета 15 апреля в 17:18
Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия вчера в 00:23
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Политика

США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
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Общество

COVID-19 подтвердили ещё у 11 свердловчан

Екатеринбург, 18 апреля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердили ещё у 11 человек.
REGNUM 04:01
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Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
1K
Политика

В США объяснили закупку космических двигателей у России

Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснил, почему для запусков ракет семейства Atlas на протяжении многих лет используются российские двигатели РД-180.
РБК вчера в 06:00
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Здоровье

Коронавирус проник еще в один район Ульяновской области

Ранее сообщалось о больных коронавирусом в семи муниципалитетах: Карсунском, Кузоватовском, Барышском, Новоспасском районах, а также Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске.
Первый ульяновский портал вчера в 09:48
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Футбол

Дзюба поделился впечатлениями от сериала «Война и мир»

Газета.Ru 03:53
Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News вчера в 12:30
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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