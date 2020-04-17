Экономика
РБКЦБ разрешил использовать карты с истекшим сроком до 1 июля
Банк России рекомендовал банкам обслуживать карты, у которых истекает срок годности, до 1 июля 2020 года. Об этом заявила во время онлайн-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее банки сами принимали решение о необходимости перевыпуска и сроках продления действия карт своих держателей.
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Политика
Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом ещё не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё не пройден.
RT на русском 10:06
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Общество
Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице
Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
Экономика
ЦБ рассматривает возможность снижения ключевой ставки
Центробанк на ближайшем заседании 24 апреля рассматривает возможность снижения ключевой ставки.
Аргументы и Факты 05:56
Общество
Мантуров: Предприятия России производят свыше 8 млн масок в сутки
К производству масок в РФ присоединились предприятия легкой промышленности, а также исправительные учреждения.
РЕН ТВ 10:27
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Политика
Представления о демократии изменятся, считает Медведев
Демократия в мире останется после пандемии коронавируса, но она пройдет испытание на прочность, а представления о ней изменятся.
Вести.Ru 10:59
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Музыка
Little Big выступят на телеконцерте «Евровидения» в мае
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Общество
Работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничный до 30 апреля
Как сообщили в пенсионном фонде, работающим пенсионерам старше 65 лет будет автоматически продлен больничный лист с 20 до 30 апреля.
АиФ Карелия 08:34
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Армия и оружие
Минобороны России создало резерв военнослужащих для борьбы с пандемией
Напомним, на территории Западного военного округа созданы специализированные соединения для борьбы с пандемией коронавируса.
Профиль 10:44
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Здоровье
«Этого недостаточно»: Евгений Куйвашев рассказал, что ежедневно думает о новых мерах поддержки для уральцев
КП - Екатеринбург 10:06
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO
Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
The GEEK 05:47
Политика
Столице ЛНР присвоили второе название
Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
REGNUM 06:08
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
Происшествия
Женщину отказались доставлять к психиатру за нарушение самоизоляции
Силовиков не устроила нервная реакция женщины и они доставили ее сначала в ОВД «Текстильщики», а затем в психиатрическую больницу.
Собеседник 11:07
Общество
Около 70 тысяч семей на Урале получат разовую выплату в 5000 рублей
Выплаты по 5000 рублей получат многодетные и малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, которые состоят на учете в органах социальной защиты как нуждающиеся в господдержке.
Все новости (Нижний Тагил) 09:44