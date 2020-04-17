Экономика
РБКЦБ разрешил использовать карты с истекшим сроком до 1 июля
Банк России рекомендовал банкам обслуживать карты, у которых истекает срок годности, до 1 июля 2020 года. Об этом заявила во время онлайн-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее банки сами принимали решение о необходимости перевыпуска и сроках продления действия карт своих держателей.
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Банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРоссийская газета 05:29
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