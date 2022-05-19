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ЦБ разрешил продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евро

В ЦБ указали, что по долларам и евро до 9 сентября сохраняются уже введенные ограничения: граждане могут купить только валюту, поступившую в кассы с 9 апреля.
РБК
До 9 сентября 2022 года гражданам разрешено покупать только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков с 9 апреля.
Forbes
Разрешить продажу валюты в Цб решили из-за наличия у российских банков остатков иностранных банкнот, говорится в сообщении
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Вечерняя Москва
19 мая в ходе торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года.
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

ЦБ снимет ограничения на продажу физлицам иностранной наличной валюты
РЕН ТВ11:19
Центробанк РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой
Комсомольская правда11:14
ЦБ РФ смягчил порядок операций с наличной валютой
Smotrim.ru11:01
Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой
Глас Народа11:02
ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты за исключением доллара и евро
Коммерсантъ11:02
Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой
Российская газета11:01
ЦБ разрешил продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евро
РБК11:06

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