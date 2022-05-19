РБКЦБ разрешил продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евроВ ЦБ указали, что по долларам и евро до 9 сентября сохраняются уже введенные ограничения: граждане могут купить только валюту, поступившую в кассы с 9 апреля.РБКДо 9 сентября 2022 года гражданам разрешено покупать только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков с 9 апреля.ForbesРазрешить продажу валюты в Цб решили из-за наличия у российских банков остатков иностранных банкнот, говорится в сообщении.Вечерняя Москва19 мая в ходе торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года.Национальная служба новостейЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияАбзацCT newsFrank MediaКомсомольская правдаАК&МВечерняя МоскваRT на русском66.ruГлас НародаLife.ruDP.RUПодробнее о событииЦБ снимет ограничения на продажу физлицам иностранной наличной валютыРЕН ТВ11:19Центробанк РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютойКомсомольская правда11:14ЦБ РФ смягчил порядок операций с наличной валютойSmotrim.ru11:01Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютойГлас Народа11:02ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты за исключением доллара и евроКоммерсантъ11:02Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютойРоссийская газета11:01ЦБ разрешил продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евроРБК11:06Показать ещёОценить96Поделиться