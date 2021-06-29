ЦБ одобрил переход уже третьего банка на систему оценки рисков на основании внутренних рейтингов заемщика. В планах регулятора перевести на нее все двенадцать системно значимых банков, ряд из которых готовы к этому в «ближайшей перспективе».

Коммерсантъ 18:21