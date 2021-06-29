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ЦБ одобрил Альфа-банку переход на оценку рисков по внутренним рейтингам заемщиков

ЦБ разрешил Альфа-банку применять в оценке кредитных рисков собственные внутренние рейтинги заемщиков. Альфа-банк получил такое разрешение третьим, ранее использование внутренних рейтингов для оценки рисков ЦБ одобрил Сбербанку и Райффайзенбанку.В источнике

С чего всё началось

Системно значимые банки переходят на экономный метод рейтингования заемщиков

ЦБ одобрил переход уже третьего банка на систему оценки рисков на основании внутренних рейтингов заемщика. В планах регулятора перевести на нее все двенадцать системно значимых банков, ряд из которых готовы к этому в «ближайшей перспективе».
Коммерсантъ18:21

Подробнее о событии

ЦБ разрешил третьему банку самостоятельно оценивать кредитные риски

Ведомости08:46

Альфа-Банк первым из российских частных банков переходит на ПВР-подход

Газета.Ru04:31

ЦБ внедрил в Альфа-банке новый подход к оценке рисков

TV BRICS01:33

ЦБ одобрил Альфа-банку переход на оценку рисков по внутренним рейтингам заемщиков

Деловое.ТВ03:48

Еще один банк заработает на оценке рисков по рейтингу заемщика

ПРАЙМ23:45

ЦБ одобрил Альфа-банку переход на оценку рисков по внутренним рейтингам заемщиков

Forbes21:15

Системно значимые банки переходят на экономный метод рейтингования заемщиков

Коммерсантъ18:21
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ТАСС10:00

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