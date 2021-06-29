ЦБ одобрил Альфа-банку переход на оценку рисков по внутренним рейтингам заемщиков
ЦБ разрешил Альфа-банку применять в оценке кредитных рисков собственные внутренние рейтинги заемщиков. Альфа-банк получил такое разрешение третьим, ранее использование внутренних рейтингов для оценки рисков ЦБ одобрил Сбербанку и Райффайзенбанку.В источнике
С чего всё началось
Системно значимые банки переходят на экономный метод рейтингования заемщиков
ЦБ одобрил переход уже третьего банка на систему оценки рисков на основании внутренних рейтингов заемщика. В планах регулятора перевести на нее все двенадцать системно значимых банков, ряд из которых готовы к этому в «ближайшей перспективе».
Коммерсантъ18:21