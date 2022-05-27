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ЦБ разрешил вносить средства в уставной капитал компаний дружественных стран

Российские резиденты смогут оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов, сообщает Банк России.
Коммерсантъ
Компания, в пользу которой делается платеж, должна быть из дружественного государства, платеж должен осуществляться в валюте дружественного государства или в рублях.
Интерфакс
Размер доли, вклада, пая в имущество нерезидента или взноса по договору простого товарищества, не должен превышать 10 млн рублей или эквивалент в иностранной валюте.
Expert.ru
Если же перечисленные условия не применимы, то для проведения операции резиденту, как и раньше, требуется получить специальное разрешение Банка России.
ТАСС

Подробнее о событии

ЦБ разрешил взносы в капитал компаний из дружественных стран
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