КоммерсантъЦБ разрешил вносить средства в уставной капитал компаний дружественных странРоссийские резиденты смогут оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов, сообщает Банк России.КоммерсантъКомпания, в пользу которой делается платеж, должна быть из дружественного государства, платеж должен осуществляться в валюте дружественного государства или в рублях.ИнтерфаксРазмер доли, вклада, пая в имущество нерезидента или взноса по договору простого товарищества, не должен превышать 10 млн рублей или эквивалент в иностранной валюте.Expert.ruЕсли же перечисленные условия не применимы, то для проведения операции резиденту, как и раньше, требуется получить специальное разрешение Банка России.ТАССЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомБизнес журналКомсомольская правдаГазета.RuFBM.ruFrank MediaПодробнее о событииЦБ разрешил взносы в капитал компаний из дружественных странSmotrim.ru09:12ЦБ разрешил вносить средства в уставной капитал компаний дружественных странКоммерсантъ09:32ЦБ дал добро на возможность вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных странБизнес журнал09:16Центробанк России разрешил вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных странКомсомольская правда09:45ЦБ России разрешил вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных странRT на русском09:11ЦБ разрешил вносить средства в уставный капитал компаний без получения своего согласияРИА Новости09:04ЦБ РФ разрешил вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных странFinam.Ru09:02Показать ещёОценить28Поделиться