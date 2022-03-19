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ЦБ разрешит Мосбирже осуществлять операции в интересах нерезидентов с 21 марта по 1 апреля

Центробанк (ЦБ) разрешит Мосбирже осуществлять некоторые операции в интересах нерезидентов из недружественных стран с 21 марта по 1 апреля.
Lenta.ru
Операции разрешаются с целью «уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля 2022 года включительно на Московской бирже», указано в сообщении.
Forbes
Остальные операции профессиональных участников торгов в интересах всех нерезидентов должны осуществляться исключительно с использованием счетов типа «С», отметила Московская биржа.
Forbes
Возобновятся торги облигациями федерального займа России.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Нерезиденты смогут осуществлять операции на Мосбирже до 1 апреля
ФАНвчера в 14:08
Центробанк разрешил Московской бирже операции с нерезидентами до 1 апреля
Центральная Служба Новостейвчера в 15:29
Банк России разрешил Московской бирже операции в интересах нерезидентов из недружественных стран
БИЗНЕС Onlineвчера в 14:25
ЦБ разрешит Мосбирже осуществлять операции в интересах нерезидентов с 21 марта по 1 апреля
Lenta.ru18:10
ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции с нерезидентами до 1 апреля
Российская газетавчера в 13:37
Центробанк разрешил Мосбирже операции с нерезидентами до 1 апреля
Коммерсантъвчера в 12:43
ЦБ разрешил Мосбирже операции для уменьшения обязательств клиентов из недружественных стран
Интерфаксвчера в 12:11

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