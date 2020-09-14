Ридус 9

ЦБ разрешит банкам самостоятельно отвечать на претензии клиентов, которые жалуются в регулятор. Все поступившие обращения Центробанк будет направлять в организации, а банки должны самостоятельно провести проверку и ответить человеку. При этом ЦБ получает копию ответа и осуществляет надзор.