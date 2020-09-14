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Комсомольская правда
Комсомольская правда

ЦБ разрешит банкам самостоятельно рассматривать жалобы от клиентов

ЦБ разрешит банкам самостоятельно отвечать на претензии клиентов, которые жалуются в регулятор. Все поступившие обращения Центробанк будет направлять в организации, а банки должны самостоятельно провести проверку и ответить человеку. При этом ЦБ получает копию ответа и осуществляет надзор.В источнике
С чего всё началось
Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков. Поступившие претензии Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации для решения проблемы.
Известия17:01
Подробнее о событии
REGNUM

Хазин заподозрил ЦБ РФ в нежелании реагировать на жалобы граждан

REGNUM04:17
Комсомольская правда

ЦБ разрешит банкам самостоятельно рассматривать жалобы от клиентов

Комсомольская правда03:28
Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

Известия17:01
Экономика сегодня

ЦБ РФ перенесет ответственность за жалобы клиентов на банки

Экономика сегодня22:13
Слово и Дело

ЦБ РФ опробует новую схему рассмотрения жалоб клиентов банков

Слово и Дело20:56
Авторадио

ЦБ заставит банки разбираться с жалобами клиентов

Авторадио01:40
Ридус

ЦБ обяжет банки рассматривать жалобы клиентов

Ридусвчера в 14:39

Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко
Газета.Ru05:29
327

Тимати оставил Решетову в элитной квартире

Известный российский хип-хоп исполнитель, продюсер и предприниматель Тимати после расставания оставил своей бывшей неофициальной супруге Анастасии Решетовой пентхаус, расположенный в одной из столичных высоток.
Lenta.ru05:45
49

Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
13

МИД Ирана опроверг обвинения в подготовке покушения на посла США в ЮАР

В воскресенье газета Politico со ссылкой на представителей американских спецслужб опубликовала информацию о том, что власти Ирана рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
ТАСС04:43
11

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUM01:41
55

В систему водоснабжения Симферополя попало содержимое выгребных ям

Симферополь, 14 сентября 2020, 10:48 — REGNUM Содержимое выгребных ям попало в систему водоснабжения Симферополя, об этом 14 сентября на совещании по вопросам водоснабжения заявил директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
REGNUM03:48
12

ЕС оставил Германию наедине с «Северным потоком-2»

Решение по "Северному потоку-2" будет принимать Германия, а не Евросоюз, который никогда не был в восторге от этого проекта, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Вести.Ruвчера в 07:22
12

Обстановка с коронавирусом в Волгоградской области остается стабильной

К счастью, ситуация в Волгоградской области к худшему не изменилась и остается по-прежнему сложной, но спокойной, полностью контролируемой специалистами областного регионального оперативного штаба по коронавирусу во главе с губернатором Андреем Бочаровым.
Волгоградская правда06:32
22

В Белоруссии на акциях протеста 13 сентября задержали 774 человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали 774 человека в ходе протестных акций в Белоруссии в воскресенье, число их участников составило около 22 тыс. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
ТАСС04:19
15

Игрок «Химнастика» Рибельес: «Месси во время матча сказал мне: «Прекрати пинать меня, придурок!»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обозвал игрока «Химнастика» Хавьера Рибельеса во время товарищеского матча (3:1). Аргентинец был возмущен, что его бьют по ногам.
Бомбардир.ру06:23

Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного «Роскосмосом» еще в 2018 году.
Коммерсантъ18:37
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Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов в рамках дел Каримовой

Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении Узбекистану $131 млн, которые с 2012 г. остаются на счетах в швейцарских банках дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, говорится на сайте правительства Швейцарии.
Ведомости03:33
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В НИИ Минздрава предложили лишать врачей дополнительных мер поддержки за отказ от вакцинации

В Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) предложили лишать медицинских работников определенных мер социальной поддержки за отказ пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает «Медвестник».
Коммерсантъ05:16
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Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что противники нынешней власти должны приветствовать ослабление белорусской экономики для того, чтобы режим не смог выплачивать зарплаты милиционерам.
РБК05:25
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