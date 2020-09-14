ЦБ разрешит банкам самостоятельно рассматривать жалобы от клиентов
ЦБ разрешит банкам самостоятельно отвечать на претензии клиентов, которые жалуются в регулятор. Все поступившие обращения Центробанк будет направлять в организации, а банки должны самостоятельно провести проверку и ответить человеку. При этом ЦБ получает копию ответа и осуществляет надзор.В источнике
С чего всё началось
Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки
В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков. Поступившие претензии Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации для решения проблемы.
Известия17:01
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