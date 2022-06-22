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ЦБ разрешит повысить цены на ОСАГО на 26% из-за подорожания запчастей

Центробанк (ЦБ) собирается расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% в обе стороны для легкого транспорта.
Коммерсантъ
Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны, — говорится
 в сообщении.
News.ru
Самые "бьющиеся" при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков.
Finam.Ru
В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных, считает регулятор.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

ЦБ предупредил о возможном изменении тарифов ОСАГО из-за роста цен на запчасти
РИА Новости06:27
Банк России планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей
Глас Народа04:52
ЦБ решил расширить тарифный коридор по ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей
Интерфакс05:51
ЦБ разрешит повысить цены на ОСАГО на 26% из-за подорожания запчастей
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РБК05:20
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Газета.Ru05:14
Банк России планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей
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