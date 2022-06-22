КоммерсантъЦБ разрешит повысить цены на ОСАГО на 26% из-за подорожания запчастейЦентробанк (ЦБ) собирается расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% в обе стороны для легкого транспорта.КоммерсантъДля общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны, — говорится в сообщении.News.ruСамые "бьющиеся" при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков.Finam.RuВ условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных, считает регулятор.ПРАЙМЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily Moscow7 новостейВыберу.руTatCenterКТВ-ЛучПятый каналФорпост Северо-ЗападПервый областнойУралинформбюроРамблерТК ЗвездаМестное время (Рубцовск)Кубань-ИнформiXBT.comГазета MetroТарантас НьюсSevkor.ruAllNW.ruПетрозаводск говоритАвтоВзглядАК&МГлагоLSIA.ruПодробнее о событииЦБ предупредил о возможном изменении тарифов ОСАГО из-за роста цен на запчастиРИА Новости06:27Банк России планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастейГлас Народа04:52ЦБ решил расширить тарифный коридор по ОСАГО из-за резкого подорожания запчастейИнтерфакс05:51ЦБ разрешит повысить цены на ОСАГО на 26% из-за подорожания запчастейКоммерсантъ05:35ЦБ сообщил о планах изменить тарифы ОСАГО из-за роста цен на запчастиРБК05:20Центробанк повышает базовый тариф ОСАГО на 26%Газета.Ru05:14Банк России планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастейRT на русском06:14Показать ещёОценить1,3KПоделиться