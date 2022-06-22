Российские деловые круги в условиях санкций активизируют контакты с бизнесом из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, сказал в приветствии к участникам Делового форума БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) президент Владимир Путин.