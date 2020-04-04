Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул

Отмечается, что накопившиеся за «кредитные каникулы» проценты заемщик будет обязан погасить в течение двух лет. Первый платеж, куда войдут данные проценты, он будет должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание
, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газетавчера в 12:39

Подробнее о событии

ЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

Газета.Ru03:43

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

РИА Новостивчера в 22:48

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

РБКвчера в 17:38

Россиянам напомнили о небесплатных кредитных каникулах

Lenta.ruвчера в 14:04

ЦБ рекомендовал МФО в апреле не начислять штрафы и пени заемщикам

Ведомостивчера в 12:41

Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

Российская газетавчера в 12:39

ЦБ напомнил россиянам, что кредитные каникулы не являются бесплатными

ПРАЙМвчера в 12:34
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Здоровье

В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом

Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами.
Piter.tv 08:35
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Футбол

Смолова накажут за самовольный отъезд в Россию

Lenta.ru 11:32
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН вчера в 09:34
Общество

Излечившиеся от коронавируса остаются его переносчиками

Как уверяет замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, необходимо учитывать феномен «вирусовыделения» у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19, сообщает телеканал «Россия 1». Как пояснил Семенов, казалось бы, уже выписанный из клиники, излечившийся от заразы пациент остается носителем коронавируса.
Журналистская правда 11:58
Общество

Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Sports.ru 06:00
Общество

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекций COVID-19.
РБК 12:32
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Общество

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
Газета.Ru 12:15
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
RT на русском 09:34
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 07:23
Происшествия

Гражданин РФ умер от коронавируса в Таиланде

Паттайя, Таиланд, 5 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Российский гражданин умер в городе Паттайе (Таиланд) от вызванного коронавирусом заболевания, сообщили 5 апреля в посольстве РФ в Таиланде.
REGNUM 12:18
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.
РИА Новости 12:40
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Общество

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:28
Здоровье

Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.
ToDay News Ufa 03 апреля в 18:20
Общество

Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы

В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
РБК 09:50
Общество

Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Lenta.ru 01:41
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Происшествия

Следствие настаивает на аресте двух генералов МВД и следователя

Москва, 3 апреля 2020, 10:10 — REGNUM Сегодня, 3 апреля, Басманный районный суд Москвы определит меру пресечения двум заместителем руководителя Следственного департамента МВД генерал-майорам Александру Бирюкову и Александру Краковскому, а также следователя Александру Брянцеву, которые проходят фигурантами по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.
REGNUM 03 апреля в 03:10
Общество

В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
РИА Новости 12:37
Экономика

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сообщила, что беременна

Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
SM News 08:55
Общество

На Среднем Урале дали послабления бизнесу

В Свердловской области либерализовали режим работы мелкого и среднего бизнеса в условиях особого режима, действие которого недавним решением губернатора продлено до 20 апреля.
Российская газета 12:15
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Общество

Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:08
Общество

Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле

ПАО Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 03 апреля в 12:26
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