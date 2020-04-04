Коронавирус
Московский КомсомолецЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул
Отмечается, что накопившиеся за «кредитные каникулы» проценты заемщик будет обязан погасить в течение двух лет. Первый платеж, куда войдут данные проценты, он будет должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.Российская газетавчера в 12:39
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Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул
Российская газетавчера в 12:39
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