с чего всё началось

ЦБ подчеркнул, что когда "каникулы" закончатся, заемщик обязан вернуться к платежам по кредитам. Начисленные за это время проценты по кредитной карте должны быть уплачены в течение двух лет равными ежемесячными платежами.

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

Общество В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».

Общество В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.

Происшествия Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.

Космос Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.

Здоровье Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.

Единоборства Минск предложил принять бой Хабиба и Фергюсона Максим Корольков, являющийся исполнительным директором Федерации единоборств Беларуси, сделал официальное заявление о том, что Минск готов принять у себя бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, сообщает Sputnik.

Экономика Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул В Сбербанке отмечают тенденцию к массовому обращению за льготным периодом по кредитам без документального подтверждения того, что финансовое положение заемщика действительно ухудшилось - правилам соответствует только каждая десятая заявка.

Общество В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.

Общество Каким мурманским предприятиям разрешили работу с 6 апреля С полным списком организаций можно ознакомиться в постановлении правительства Мурманской области от 4 апреля 2020 года № 175-ПП. Отмечается, что с 00:00 6 по 30 апреля включительно в регионе усилят контроль соблюдения самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса.