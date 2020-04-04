Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

ЦБ подчеркнул, что когда "каникулы" закончатся, заемщик обязан вернуться к платежам по кредитам. Начисленные за это время проценты по кредитной карте должны быть уплачены в течение двух лет равными ежемесячными платежами.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание
, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газетавчера в 12:39

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Россиянам напомнили о небесплатных кредитных каникулах

Lenta.ruвчера в 14:04

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

РИА Новостивчера в 22:48

ЦБ: отсрочка по кредиту увеличит сумму долга

News.ruвчера в 22:09

ЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

Газета.Ru03:43

ЦБ рекомендовал МФО в апреле не начислять штрафы и пени заемщикам

Ведомостивчера в 12:41

Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

Российская газетавчера в 12:39

ЦБ напомнил россиянам, что кредитные каникулы не являются бесплатными

ПРАЙМвчера в 12:34
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Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
REGNUM 01:12
Происшествия

В центре Киева под Майданом загорелись телекоммуникационные кабели

РИА Новости 03:00
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Здоровье

В ВОЗ заявили об опасности коронавируса для молодых людей

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила об опасности коронавируса и для молодых людей.
UfacityNews.ru 03:29
Общество

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.
RT на русском 03:55
Происшествия

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.
RT на русском 02:16
Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК вчера в 15:02
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Футбол

Президент УЕФА назвал крайний срок завершения розыгрыша еврокубков

Розыгрыш сезона 2019/20 завершится не позднее 3 августа. Об этом сообщил президент УЕФА Александр Чеферин.
Город+ 04:25
Космос

Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом

Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 05:49
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 03 апреля в 04:45
Шоу-бизнес

Винокур рассказал о состоянии Лещенко

Культуромания 02 апреля в 09:49
Футбол

«Севилья» предложит контракт Шакири, которым интересуется ЦСКА

Испанский клуб намерен предложить футболисту «Ливерпуля» долгосрочный контракт.
Bookmaker-ratings.ru 03:38
Общество

Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
АБН 00:13
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru вчера в 06:46
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Газета.Ru вчера в 10:17
Единоборства

Минск предложил принять бой Хабиба и Фергюсона

Максим Корольков, являющийся исполнительным директором Федерации единоборств Беларуси, сделал официальное заявление о том, что Минск готов принять у себя бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, сообщает Sputnik.
LiveResult.Ru вчера в 16:07
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

В Сбербанке отмечают тенденцию к массовому обращению за льготным периодом по кредитам без документального подтверждения того, что финансовое положение заемщика действительно ухудшилось - правилам соответствует только каждая десятая заявка.
Российская газета 03:36
Общество

В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.
РИА Новости вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»

Privet-Rostov.ru вчера в 13:57
Общество

Каким мурманским предприятиям разрешили работу с 6 апреля

С полным списком организаций можно ознакомиться в постановлении правительства Мурманской области от 4 апреля 2020 года № 175-ПП. Отмечается, что с 00:00 6 по 30 апреля включительно в регионе усилят контроль соблюдения самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса.
Nord-News вчера в 19:20
Происшествия

В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело

Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 23:57
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 13:02
Футбол

Футбол сегодня: матчи проходят в чемпионатах Беларуси и Таджикистана

Чемпионат 03:57
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
РБК вчера в 12:01
Общество

Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице

Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
NewInform вчера в 20:08
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