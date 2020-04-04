Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

ЦБ подчеркнул, что когда "каникулы" закончатся, заемщик обязан вернуться к платежам по кредитам. Начисленные за это время проценты по кредитной карте должны быть уплачены в течение двух лет равными ежемесячными платежами.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание
, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газетавчера в 12:39

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ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

РИА Новостивчера в 22:48

Центробанк напомнил, что кредитные каникулы не являются бесплатными

НТВвчера в 12:54

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

РБКвчера в 17:38

ЦБ: отсрочка по кредиту не является бесплатной

Коммерсантъвчера в 20:37

ЦБ рекомендовал МФО в апреле не начислять штрафы и пени заемщикам

Ведомостивчера в 12:41

Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

Российская газетавчера в 12:39

ЦБ напомнил россиянам, что кредитные каникулы не являются бесплатными

ПРАЙМвчера в 12:34
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Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

РИА Новости вчера в 18:59
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

Всего в регионе выявили семерых инфицированных Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе.
АМИТЕЛ вчера в 02:34
Общество

Глава Кузбасса сказал, когда снимут карантин из-за коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сказал, когда в регионе могут быть сняты введённые из-за коронавируса ограничения; главным условием глава считает отсутствие новых случаев заболевания.
Сиб.фм вчера в 06:27
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Футбол

Повторный тест на коронавирус Пауло Дибалы оказался положительным

iReactor вчера в 14:19
Политика

В Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции

Власти Иркутской и Кемеровской областей продлили режим всеобщей самоизоляции в регионах до 12 апреля.
ТАСС вчера в 05:29
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости вчера в 22:19
Общество

Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом

Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты 03 апреля в 05:45
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Lenta.ru вчера в 18:44
Происшествия

Спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуево завершены

Аварийно-спасательные работы в пострадавшем от взрыва газа пятиэтажном доме в Орехово-Зуево Московской области завешены, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России.
Коммерсантъ вчера в 18:08
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск вчера в 08:33
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Происшествия

На Кубани к врачам с подозрением на коронавирус обратились 555 человек

В Краснодарском крае на 3 апреля в медицинские учреждения с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 555 человек, в том числе 106 детей.
Деловая газета. Юг 03 апреля в 03:02
Здоровье

За сутки в Бурятии не появилось новых больных коронавирусом

Статистика по больным коронавирусом в Бурятии за последние сутки не изменилась.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 21:58
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия вчера в 03:37
Общество

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Новгородские ведомости вчера в 04:26
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru вчера в 12:39
Политика

Трамп захотел уволить инспектора, начавшего импичмент

Президент США Дональд Трамп в своем письме конгрессу уведомил, что намерен уволить гендиректора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона.
РЕН ТВ вчера в 02:12
Общество

Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции

Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
ТАСС вчера в 10:46
Происшествия

Волк напал на животных и женщину в амурском селе

Телепорт вчера в 22:00
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
Общество

Голубев утвердил меры по поддержке населения Ростовской области

Губернатор Ростовской области утвердил план мероприятий по поддержке населения региона в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 08:47
Политика

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия вчера в 19:07
Происшествия

В Приморье привлекут к ответственности автора фейка о коронавирусе

Жителя Уссурийска, распространившего фейковое видео о якобы заражении коронавирусом сотрудников местного предприятия, привлекут к уголовной ответственности, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 21:17
Общество

В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции

Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 15:52
Кино

HBO предоставил бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов

Нью-Йорк, США, 3 апреля 2020, 15:17 — REGNUM Телеканал HBO объявил о том, что в рамках новой акции на фоне эпидемии коронавируса он предоставит пользователям сети бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов.
REGNUM 03 апреля в 08:17
Общество

Россияне отказались от свежих фруктов из-за коронавируса

Основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что граждане России стали меньше покупать свежих фруктов и овощей.
ФедералПресс вчера в 22:17
Происшествия

В ЕАО изолировали подъезд пятиэтажного дома из-за жильца с COVID-19

Подъезд пятиэтажного дома в Биробиджане в Еврейской автономной области изолирован после того, как у проживающей в одной из квартир девушки предварительный тест подтвердил коронавирус, сообщило правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

В Оренбургской области режим нерабочих дней продлится до 12 апреля

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил во время прямой трансляции в своём Instagram, что режим нерабочих дней в нашей области продлится до 12 апреля, а не до 30.
Orsk.ru вчера в 02:40
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