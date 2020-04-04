с чего всё началось

ЦБ подчеркнул, что когда "каникулы" закончатся, заемщик обязан вернуться к платежам по кредитам. Начисленные за это время проценты по кредитной карте должны быть уплачены в течение двух лет равными ежемесячными платежами.

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

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