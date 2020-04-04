Коронавирус

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ЦБ подчеркнул, что когда "каникулы" закончатся, заемщик обязан вернуться к платежам по кредитам. Начисленные за это время проценты по кредитной карте должны быть уплачены в течение двух лет равными ежемесячными платежами.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание
, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
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