Nioh 2 в феврале выйдет на ПК и PlayStation 5

Уже 5 февраля, в 4 годовщину серии, в магазинах появятся следующие издания: Nioh 2: The Complete Edition (для PlayStation 4) Nioh 2 Remastered: The Complete Edition (для PlayStation 5) Nioh Remastered: The Complete Edition (для PlayStation 5) The Nioh Collection (для PlayStation 5) Обе части обновят как в графическом, так и в техническом плане, а заодно добавят в комплект все DLC.