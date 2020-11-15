Клиент банка в России может быть исключен из базы данных о мошеннических переводах, этот вариант предусмотрен документом Банка России. Согласно ему, банки информируют россиян о включении в эту базу. Впоследствии на основании данных из кредитной организации клиент может быть из нее исключен.

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