ЦБ разъяснил порядок исключения из базы о мошеннических переводах
Клиент банка в России может быть исключен из базы данных о мошеннических переводах, этот вариант предусмотрен документом Банка России. Согласно ему, банки информируют россиян о включении в эту базу. Впоследствии на основании данных из кредитной организации клиент может быть из нее исключен.В источнике
С чего всё началось
ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах
Ранее в ноябре ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому банки будут информировать россиян о включении их в качестве получателей средств в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов.
РИА Новостивчера в 04:15
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Центробанк объяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах
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Центробанк разъяснил порядок исключения из базы о мошеннических переводах
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Россиян исключают из базы о мошеннических переводах на основании информации банков — ЦБ
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