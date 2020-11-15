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ЦБ разъяснил порядок исключения из базы о мошеннических переводах

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ФАН
Deita.ru
ПРАЙМ
Клиент банка в России может быть исключен из базы данных о мошеннических переводах, этот вариант предусмотрен документом Банка России. Согласно ему, банки информируют россиян о включении в эту базу. Впоследствии на основании данных из кредитной организации клиент может быть из нее исключен.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах

Ранее в ноябре ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому банки будут информировать россиян о включении их в качестве получателей средств в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов.
РИА Новостивчера в 04:15
Подробнее о событии
Коммерсантъ

ЦБ разъяснил порядок исключения из базы о мошеннических переводах

Коммерсантъвчера в 04:21
ФАН

Названы нюансы удаления сведений из базы данных о мошеннических переводах

ФАНвчера в 05:44
Lenta.ru

Центробанк объяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах

Lenta.ruвчера в 05:43
Говорит Москва

Центробанк разъяснил порядок исключения из базы о мошеннических переводах

Говорит Москвавчера в 04:35
Телеканал 360°

Россиян исключают из базы о мошеннических переводах на основании информации банков — ЦБ

Телеканал 360°вчера в 06:23
News.ru

ЦБ разъяснил, как россиян исключают из базы мошеннических переводов

News.ruвчера в 04:10
ПРАЙМ

ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах

ПРАЙМвчера в 04:06

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Faktomвчера в 12:34

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