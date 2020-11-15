Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ разъяснил порядок исключения из базы о мошеннических переводах

Lenta.ru
Live24
iReactor
Народные новости
РИА Новости
News.ru
Невские Новости
Профиль
ФАН
ПРАЙМ
Клиент банка в России может быть исключен из базы данных о мошеннических переводах, этот вариант предусмотрен документом Банка России. Согласно ему, банки информируют россиян о включении в эту базу. Впоследствии на основании данных из кредитной организации клиент может быть из нее исключен.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах

Ранее в ноябре ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому банки будут информировать россиян о включении их в качестве получателей средств в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов.
РИА Новости04:15
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россиян исключают из базы о мошеннических переводах на основании информации банков — ЦБ

Телеканал 360°06:23
ПРАЙМ

ЦБ разъяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах

ПРАЙМ04:06
Lenta.ru

Центробанк объяснил порядок исключения россиян из базы о мошеннических переводах

Lenta.ru05:43
Говорит Москва

Центробанк разъяснил порядок исключения из базы о мошеннических переводах

Говорит Москва04:35
Коммерсантъ

ЦБ разъяснил порядок исключения из базы о мошеннических переводах

Коммерсантъ04:21
News.ru

ЦБ разъяснил, как россиян исключают из базы мошеннических переводов

News.ru04:10
ФАН

Названы нюансы удаления сведений из базы данных о мошеннических переводах

ФАН05:44

В СК рассказали подробности аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

Командир и второй пилот грузового самолета Ан-124, совершившего в пятницу аварийную посадку в Новосибирске, сажали самолет в ручном режиме без помощи отказавших средств связи и всех электронных систем, руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ Роман Глуховеров.
РИА Новости07:24

Косачев ответил на обвинения Польши в адрес России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что заявления Варшавы о том, что Москва пытается испортить имидж Польши в Европе не имеют ничего общего с реальностью.
Российская газета05:51

Путин пошутил во время совещания с представителями Минобороны и ОПК

Сочи, Краснодарский край, 15 ноября 2020, 16:51 — REGNUM Глава Российской Федерации Владимир Путин, который присутствовал на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пошутил насчет своего кресла.
REGNUM08:51

Правительство Сербии ужесточило ограничения из-за коронавируса

Решение ужесточить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 приняли власти Сербии, заявила премьер-министр Ана Брнабич 15 ноября на заседании, посвященном эпидемиологической обстановке и мерам против COVID-19.
ИА Красная Весна08:38

Суд арестовал замдиректора Нижегородского водоканала и еще трех фигурантов дела о взятках

Суд в воскресенье заключил под стражу заместителя генерального директора АО "Нижегородский водоканал" и еще трех фигурантов дела о создании преступного сообщества, получении взяток и покушении на мошенничество.
ТАСС08:39

Грузия — Армения. Прогноз: Кверквелия и Лория найдут силы после невыхода на Евро-2020

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Грузия — Армения 15 ноября 2020 года Букмекеры считают, что матч Грузия — Армения 15 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55.
Чемпионатвчера в 01:30