с чего всё началось

В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.

ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Авто Появились изображения преемника легендарной «Нивы» Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.

Общество Глава Красноярского края обратился к жителям региона Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Общество Ограничены въезд и выезд из Омска С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.

Общество Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Происшествия В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.

Общество 4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.

Политика Режим нерабочих дней будет продлен до конца апреля Во время своего обращения к россиянам Президент Владимир Путин сообщил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

Общество В районе Ульяновской области экстренно вводят режим особых ограничений «До окончательного разъяснения ситуации организуем особый режим движения на въездных участках в рабочий поселок Карсун, в сёлах Сосновка и Нагаево для проведения санитарной обработки автомобилей, в том числе мы будем смотреть на состояние здоровья водителей», — отметил губернатор, подчеркнув, что в самом посёлке будет действовать «режим жесткой самоизоляции», усилены контрольно-пропускные посты.

Здоровье Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей "Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", - добавил врач.