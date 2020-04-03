"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.

Происшествия В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт "Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

Происшествия В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.

Происшествия В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.

Общество В Москве за сутки заразились коронавирусом 14 детей Всего за сутки в столице выявили 434 случая коронавируса, среди них — 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человека — от 46 до 65 лет и 67 человек — старше 65 лет.

Происшествия В Воронежской области выявили два новых случая коронавируса Воронеж, 4 апреля 2020, 12:54 — REGNUM Два новых случая коронавируса подтверждено на территории Воронежской области по данным на 4 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Здоровье Ивановская больница с пациентами и персоналом закрыта на карантин Пациенты и медперсонал Ивановской областной больницы закрыты на карантин после положительных тестов на COVID-19 у 11 человек, среди которых двое сотрудников, передает РИА Новости.

Наука У кошек в Ухане обнаружили коронавирус Специалисты исследовали образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки.

Политика Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

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Общество Нерабочий период из-за коронавируса в Кузбассе закончится раньше В своём новом видеообращении, которое было опубликовано на его странице сегодня, 4 апреля, Сергей Цивилёв рассказал, что при благоприятной обстановке по COVID-19 и отсутствии новых случаев заражения инфекцией нерабочий период в Кузбассе завершится уже 12 апреля.

Общество Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.

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Общество Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+ Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.