Коронавирус
ПРАЙМЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
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Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
Общество
В Москве за сутки заразились коронавирусом 14 детей
Всего за сутки в столице выявили 434 случая коронавируса, среди них — 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человека — от 46 до 65 лет и 67 человек — старше 65 лет.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Происшествия
В Воронежской области выявили два новых случая коронавируса
Воронеж, 4 апреля 2020, 12:54 — REGNUM Два новых случая коронавируса подтверждено на территории Воронежской области по данным на 4 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Общество
«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса
В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Здоровье
Ивановская больница с пациентами и персоналом закрыта на карантин
Пациенты и медперсонал Ивановской областной больницы закрыты на карантин после положительных тестов на COVID-19 у 11 человек, среди которых двое сотрудников, передает РИА Новости.
Наука
У кошек в Ухане обнаружили коронавирус
Специалисты исследовали образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области выросло до 23
Лаборатория новосибирского центра вирусологии «Вектор» подтвердила коронавирус еще у двух жителей Челябинской области.
Общество
Учебный год в школах может быть продлен до 8 июня
Образовательный процесс в части школ может быть продлен до 8 июня, то есть - до старта основной волны ЕГЭ.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
Общество
Губернатор Усс лично установит флаг Красноярского края на Эльбрусе
Политика
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 12 апреля
Режим самоизоляции, действующий в Иркутской области с 31 марта по 5 апреля, продлен еще на неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.
Здоровье
В Коми подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
В целом по Республике Коми на 4 апреля в регионе лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Нерабочий период из-за коронавируса в Кузбассе закончится раньше
В своём новом видеообращении, которое было опубликовано на его странице сегодня, 4 апреля, Сергей Цивилёв рассказал, что при благоприятной обстановке по COVID-19 и отсутствии новых случаев заражения инфекцией нерабочий период в Кузбассе завершится уже 12 апреля.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян
Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
Коронавирус останется с человечеством навсегда, заявил академик РАН
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1" призвал осознать, что новый коронавирус останется с человечеством навсегда.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Общество
Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+
Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Счастливы вместе» с коронавирусом нарушила карантин
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
В связи с продлением нерабочих дней мэр Москвы Сергей Собянин объявил о пролонгации уже принятых в столице мер.