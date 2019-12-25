Коронавирус

ПРАЙМПРАЙМЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует своевременно обновлять данную информацию на сайтах либо предоставлять ее потребителям иным доступным способом.
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В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

Профиль09:07

ЦБ РФ рассказал о порядке работы российских банков до конца апреля

Москва 2408:41

ЦБ проинформировал о функционировании финансовой системы в апреле

Банки.ру07:00

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Газета.Ru08:04

Российские банки на фоне коронавируса фиксируют рост безналичных операций

ПРАЙМ08:41

ЦБ разъяснил работу банков в условиях режима самоизоляции

Татар-информ08:38

Банк России рассказал, как должны работать банки и платежные системы в нерабочие дни

Правительство Кировской областивчера в 06:53
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:54, Ашберн
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК вчера в 10:43
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Piter.tv 01 апреля в 04:24
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Коммерсантъ 08:05
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
NewInform вчера в 02:33
Экономика

В Минэке рассказали о ключевых задачах антикризисных мер в России

Антикризисные действия правительства России в первую очередь сосредоточены на сохранении рабочих мест и поддержке пострадавших отраслей экономики.
Известия 09:14
Экономика

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости 07:49
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Автоновости дня 06:11
Общество

Табак могут вернуть в список товаров первой необходимости

Возвращение указанных товаров в перечень означает, что их производство и продажа будут разрешены в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 10:57
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости 11:04
Киберспорт

Продажи Mount & Blade 2: Bannerlord в Steam превысили 2 млн копий

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ Steam 30 марта.
Cyber.sports.ru 01 апреля в 10:54
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Общество

Источник сообщил о прекращении авиасообщения для вывоза россиян

Россия приостанавливает все международные авиарейсы для вывоза россиян из-за границы.
Газета.Ru 11:32
Общество

Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки

Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Моссовет вчера в 09:49
Общество

Свердловский губернатор назвал условия для введения режима ЧС

Куйвашева спросили, будут ли вводить режим ЧС в регионе, или, наоборот, ослаблять ограничения.
ИА Красная Весна 11:22
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Политика

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 09:29
Общество

Названы сроки окончания вспышки коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров считает, что вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна прекратиться к лету 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 02:10
Политика

Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
Футбол

Ерохин назвал самых быстрых и медленных игроков «Зенита»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин ответил на вопросы болельщиков сине-бело-голубых в клубном Instagram.
Матч ТВ 10:52
Общество

Президент России подписал указ о продлении режима нерабочих дней

Указ о продлении режима нерабочего положения до 30 апреля текущего года подписал российский президент Владимир Путин.
ИА Новороссия вчера в 12:59
Общество

В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков.
РИА Новости 09:32
Гаджеты

Microsoft пообещал обновить Windows 10 для слабых компьютеров

Американская корпорация Microsoft обновит ОС Windows 10, чтобы снизить нагрузку на процессор, пишет портал MyDrivers.
ФАН 10:28
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru вчера в 07:17
Религия

Показан объезд Москвы патриархом Кириллом с иконой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на машине объезжает столицу с иконой Богоматери «Умиление», которая считается чудотворной.
Lenta.ru 10:57
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

Известия 10:02
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Происшествия

В Сочи женщине грозит арест за поддельный пропуск при карантине

Женщине грозит арест до шести месяцев. Напомним, на всей территории Краснодарского края карантин был введен главой региона с 31 марта.
Российская газета 09:43
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