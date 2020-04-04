Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул

Отмечается, что накопившиеся за «кредитные каникулы» проценты заемщик будет обязан погасить в течение двух лет. Первый платеж, куда войдут данные проценты, он будет должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось
Банк России обращает внимание
, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газетавчера в 12:39

Подробнее о событии

ЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

Газета.Ru03:43

Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

Российская газетавчера в 12:39

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

РБКвчера в 17:38

Россиянам напомнили о небесплатных кредитных каникулах

Lenta.ruвчера в 14:04

ЦБ рекомендовал МФО в апреле не начислять штрафы и пени заемщикам

Ведомостивчера в 12:41

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

РИА Новостивчера в 22:48

ЦБ напомнил россиянам, что кредитные каникулы не являются бесплатными

ПРАЙМвчера в 12:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
RT на русском 09:34
Общество

В Татарстане упростили систему СМС-разрешений на выход из самоизоляции

Власти отмечают, что «упрощенную систему регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков» ввели «для удобства жителей Республики Татарстан».
Коммерсантъ 06:52
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева назвала уродами хейтеров и пожелала им смерти

«Прошу прощения у моих дорогих подписчиков, что закрываю комментарии: слишком много расплодилось уродов», - написала Гузеева.
Московский Комсомолец 04:56
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Политика

Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию

Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
Известия 07:38
Футбол

Болельщики «Динамо» организовали доставку продуктов ветеранам клуба

Болельщики «Динамо» поддержали ветеранов клуба во время пандемии коронавируса, организовав доставку продовольственных корзин.
Sport24.ru 09:33
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Политика

FA: крымские татары улучшили свое отношение к воссоединению с Россией

По итогам опроса оказалось, что 52% опрошенных крымских татар теперь положительно относятся к воссоединению с Россией.
ИА Красная Весна 09:37
Общество

Эпидемию коронавируса в РФ пока удается сдержать от взрывного роста

Ведь если заболевшие люди передвигаются и находятся в общественных местах, то они сразу заражают много окружающих.
Российская газета 09:12
Общество

Бывший премьер Ливии Махмуд Джибриль умер от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в больнице в Каире из-за коронавируса, сообщает телеканал "аль-Арабия".
РИА Новости 09:30
Общество

В России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски

Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.
RT на русском 07:58
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия

Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве

Вести.Ru 08:30
Здоровье

Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров

Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
REGNUM 01:40
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Происшествия

Ростовская область получит партию экспресс-тестов на коронавирус

Ростов-на-Дону, 5 апреля 2020, 15:32 — REGNUM Ростовская область ожидает поставку дополнительной партии экспресс-тестов для выявления у пациентов коронавируса COVID-19.
REGNUM 08:32
Общество

Число новых заражений коронавирусом в Германии снижается третьи сутки

Берлин, 5 апреля 2020, 15:59 — REGNUM Число новых заражений коронавирусной инфекцией в Германии снижается третьи сутки подряд.
REGNUM 08:59
Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Тест на коронавирус у депутата взяли 29 марта — когда он вызвал врача из-за высокой температуры.
Коммерсантъ 05:54
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Футбол

Мартинес отказал «Интеру» ради перехода в «Барселону»

По данным издания, миланцы пытались договориться с игроком о продлении соглашения, но тот отказал.
ProstoProSport 09:03
Общество

В Норильске и Красноярске ввели изоляцию для прибывших из Петербурга

Роспотребнадзор ввел обязательную изоляцию на 14 дней для всех граждан, прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска (Красноярский край) из Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России.
АБН 09:23
Происшествия

Историка Олега Соколова этапировали в Петербург

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки, этапирован в Петербург. В 11.00 его привезли в СИЗО "Кресты".
Российская газета 05:29
Общество

В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
News.ru 06:33
Здоровье

В Югре выявлено три новых случая заболевания коронавирусом

Всего за последние сутки в России подтверждены 658 случаев заболевания COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране 5389 случаев в 79 регионах.
Gorod3466.ru 06:42
Политика

Депутат Ревенко раскритиковал Поддубного за слова о «мародёрстве»

Как ранее писал NEWS.ru, бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
News.ru 08:29
Общество

В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.
ProKazan.ru 06:42
Общество

Третий пациент с коронавирусом скончался в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом рассказали в городском оперштабе.
РЕН ТВ 08:27
Общество

На Куйвашева подали в суд из-за режима самоизоляции

На Куйвашева подали в суд из-за режима самоизоляции, сообщают Европейско — азиатские новости.
Твой Континент 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное