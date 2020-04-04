Коронавирус
Московский КомсомолецЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул
Отмечается, что накопившиеся за «кредитные каникулы» проценты заемщик будет обязан погасить в течение двух лет. Первый платеж, куда войдут данные проценты, он будет должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.
Читать в источнике
Оценить3,6K
с чего всё началось
Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.Российская газетавчера в 12:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул
Российская газетавчера в 12:39
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
Общество
В Татарстане упростили систему СМС-разрешений на выход из самоизоляции
Власти отмечают, что «упрощенную систему регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков» ввели «для удобства жителей Республики Татарстан».
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала уродами хейтеров и пожелала им смерти
«Прошу прощения у моих дорогих подписчиков, что закрываю комментарии: слишком много расплодилось уродов», - написала Гузеева.
Происшествия
Под Рязанью мужчина застрелил пять человек
По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Политика
Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию
Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
Футбол
Болельщики «Динамо» организовали доставку продуктов ветеранам клуба
Болельщики «Динамо» поддержали ветеранов клуба во время пандемии коронавируса, организовав доставку продовольственных корзин.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Политика
FA: крымские татары улучшили свое отношение к воссоединению с Россией
По итогам опроса оказалось, что 52% опрошенных крымских татар теперь положительно относятся к воссоединению с Россией.
Общество
Эпидемию коронавируса в РФ пока удается сдержать от взрывного роста
Ведь если заболевшие люди передвигаются и находятся в общественных местах, то они сразу заражают много окружающих.
Общество
Бывший премьер Ливии Махмуд Джибриль умер от коронавируса
Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в больнице в Каире из-за коронавируса, сообщает телеканал "аль-Арабия".
Общество
В России призвали обязать магазины выдавать покупателям маски
Национальный союз защиты прав потребителей попросил правительство России принять меры для безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках, заставив их выдавать потребителям бесплатные одноразовые перчатки и защитные маски.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Здоровье
Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров
Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Происшествия
Ростовская область получит партию экспресс-тестов на коронавирус
Ростов-на-Дону, 5 апреля 2020, 15:32 — REGNUM Ростовская область ожидает поставку дополнительной партии экспресс-тестов для выявления у пациентов коронавируса COVID-19.
Общество
Число новых заражений коронавирусом в Германии снижается третьи сутки
Берлин, 5 апреля 2020, 15:59 — REGNUM Число новых заражений коронавирусной инфекцией в Германии снижается третьи сутки подряд.
Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Тест на коронавирус у депутата взяли 29 марта — когда он вызвал врача из-за высокой температуры.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Футбол
Мартинес отказал «Интеру» ради перехода в «Барселону»
По данным издания, миланцы пытались договориться с игроком о продлении соглашения, но тот отказал.
Общество
В Норильске и Красноярске ввели изоляцию для прибывших из Петербурга
Роспотребнадзор ввел обязательную изоляцию на 14 дней для всех граждан, прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска (Красноярский край) из Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России.
Происшествия
Историка Олега Соколова этапировали в Петербург
Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки, этапирован в Петербург. В 11.00 его привезли в СИЗО "Кресты".
Общество
В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
Здоровье
В Югре выявлено три новых случая заболевания коронавирусом
Всего за последние сутки в России подтверждены 658 случаев заболевания COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране 5389 случаев в 79 регионах.
Политика
Депутат Ревенко раскритиковал Поддубного за слова о «мародёрстве»
Как ранее писал NEWS.ru, бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
Общество
В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.
Общество
Третий пациент с коронавирусом скончался в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом рассказали в городском оперштабе.
Общество
На Куйвашева подали в суд из-за режима самоизоляции
На Куйвашева подали в суд из-за режима самоизоляции, сообщают Европейско — азиатские новости.