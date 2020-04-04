Коронавирус
Московский КомсомолецЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул
Отмечается, что накопившиеся за «кредитные каникулы» проценты заемщик будет обязан погасить в течение двух лет. Первый платеж, куда войдут данные проценты, он будет должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.Российская газетавчера в 12:39
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Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул
Российская газетавчера в 12:39
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Общество
Названы рискующие стать ненужными после конца пандемии коронавируса профессии
После окончания пандемии коронавируса невостребованными могут оказаться несколько профессий, в том числе из сферы туризма, сильнее всех пострадавшей от эпидемии и мер по борьбе с ней, а также ряд других специальностей.
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В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Происшествия
Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским
64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Общество
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Экономика
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Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка
Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Футбол
Повторный тест на коронавирус Пауло Дибалы оказался положительным
Общество
В Краснодарском крае продлили карантин
Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.
Транспорт
Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Футбол
Фернандес рассказал, кто из игроков ЦСКА часто ругается матом
Шоу-бизнес
Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Раскрыты занятия россиян во время карантина
Самым популярным занятием россиян в режиме самоизоляции стало общение с семьей.
Здоровье
В Челябинской области за сутки выросло число заболевших коронавирусом
В Челябинской области за сутки выявлено четыре новых случая коронавируса. Подтверждены на 5 апреля уже 27 случаев заболевания.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Общество
Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Происшествия
Убившего пятерых человек россиянина обвинили в домашнем насилии
Соседи жителя поселка Елатьма Рязанской области, расстрелявшего пятерых человек, обвинили его в домашнем насилии.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.