Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул

Отмечается, что накопившиеся за «кредитные каникулы» проценты заемщик будет обязан погасить в течение двух лет. Первый платеж, куда войдут данные проценты, он будет должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание
, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газетавчера в 12:39

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ЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

Газета.Ru03:43

ЦБ рекомендовал МФО в апреле не начислять штрафы и пени заемщикам

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РИА Новостивчера в 22:48

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Российская газетавчера в 12:39

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ПРАЙМвчера в 12:34
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Общество

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После окончания пандемии коронавируса невостребованными могут оказаться несколько профессий, в том числе из сферы туризма, сильнее всех пострадавшей от эпидемии и мер по борьбе с ней, а также ряд других специальностей.
Lenta.ru 05:50
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64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
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Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
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Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул

Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
BFM.ru 05:20
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Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
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Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
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Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
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Повторный тест на коронавирус Пауло Дибалы оказался положительным

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В Краснодарском крае продлили карантин

Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.
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Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
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Фернандес рассказал, кто из игроков ЦСКА часто ругается матом

Матч ТВ вчера в 10:01
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Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

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Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

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Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Самым популярным занятием россиян в режиме самоизоляции стало общение с семьей.
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В Челябинской области за сутки выросло число заболевших коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено четыре новых случая коронавируса. Подтверждены на 5 апреля уже 27 случаев заболевания.
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Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
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Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
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Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
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Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Общество

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Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
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Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
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Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
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Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
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