Коронавирус

РБКРБКЦентробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время кредитных каникул, заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет. Первый платеж, в который войдут эти проценты, он должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание
, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газетавчера в 12:39

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Россиянам напомнили о небесплатных кредитных каникулах

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РИА Новости 07:39
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Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров

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Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
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Общество

Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
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Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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Песков обозначил сроки дистанционного режима работы Путина

Президент Владимир Путин может продолжить работать в дистанционном режиме в течение еще минимум недели.
РБК 07:25
Политика

Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
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Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
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Хоккей

В Канаде предложили превратить стадионы НХЛ в больницы и морги

Доктор Алан Драммонд, представляющий Канадскую ассоциацию врачей скорой помощи, предложил превратить стадионы клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во временные больницы и морги в условиях распространения коронавируса.
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Футболист сборной Англии грубо нарушил карантин

Защитник футбольной сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер нарушил карантин, установленный в Великобритании из-за пандемии коронавируса.
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Общество

В России за сутки выявили 582 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 04:17
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Трамп рассчитывает на скорое возобновление соревнований в США

Президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями ведущих спортивных лиг страны заявил, что рассчитывает на скорое возобновление соревнований, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.Я хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 5 тысяч человек

Лидером, как и в почти все предыдущие дни, остается Москва: в столице коронавирус, по данным Оперативного штаба, подтвердился еще у 536 человек – там число зараженных уже достигает почти 4 тысяч.
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов этапирован в «Кресты»

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов этапирован из Москвы в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербург.
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Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
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Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса

Поставщики увеличили цену на лимоны в шесть раз, на имбирь – в пять, рассказал «Ведомостям» директор крупнейшей в Восточной Сибири торговой сети «Командор» Андрей Тетерин.
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Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
REGNUM 06:01
Общество

В Подмосковье утвердили список работающих предприятий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжать работу при режиме всеобщей самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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Глава СБР Драчев: больше не обсуждаю в СМИ тему с письмом

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил РИА Новости, что больше не собирается публично обсуждать письмо с призывом уйти в отставку, но эта ситуация будет поднята на заседании правления СБР, запланированном на 7 апреля.
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До 7 апреля все желающие могут забрать в Steam бесплатно двухмерный ролевой сайдскроллер Regions of Ruin.
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