с чего всё началось

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время кредитных каникул, заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет. Первый платеж, в который войдут эти проценты, он должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

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