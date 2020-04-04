с чего всё началось

Отмечается, что накопившиеся за «кредитные каникулы» проценты заемщик будет обязан погасить в течение двух лет. Первый платеж, куда войдут данные проценты, он будет должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.

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