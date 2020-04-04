Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул

Отмечается, что накопившиеся за «кредитные каникулы» проценты заемщик будет обязан погасить в течение двух лет. Первый платеж, куда войдут данные проценты, он будет должен внести через 30 дней после окончания периода отсрочки.
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с чего всё началось
Банк России обращает внимание
, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газетавчера в 12:39

Подробнее о событии

ЦБ пояснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

Газета.Ru03:43

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

РИА Новостивчера в 22:48

Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

Российская газетавчера в 12:39

Россиянам напомнили о небесплатных кредитных каникулах

Lenta.ruвчера в 14:04

ЦБ рекомендовал МФО в апреле не начислять штрафы и пени заемщикам

Ведомостивчера в 12:41

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

РБКвчера в 17:38

ЦБ напомнил россиянам, что кредитные каникулы не являются бесплатными

ПРАЙМвчера в 12:34
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Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Происшествия

Сосед рассказал о мужчине, устроившем стрельбу в Рязанской области

РИА Новости 05:53
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Происшествия

В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Газета.Ru 05:45
Экономика

Автосервисы попросят Правительство РФ помочь им

Представители независимых автосервисов РФ направили письмо в Правительство, в котором просят помощи от государства.
CarsGuru.net вчера в 01:59
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Общество

Оперштаб: за сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны, общее число заболевших в стране выросло до 5389, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Эхо Москвы 06:31
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Правительство сформирует графики вывоза застрявших за границей россиян

Пока же чиновники просто взяли тайм-аут для того, чтобы грамотно организовать транспортировку соотечественников и "не получить еще одну волну коронавируса в России".
ЗакC.Ру вчера в 09:57
Происшествия

В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
BFM.ru 05:27
Армия и оружие

В ЛНР два ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков

РИА Новости 01:35
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Общество

Четыре случая заражения коронавирусом выявили в ЛНР

Четыре случая инфицирования коронавирусом зарегистрировали в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР), сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.
News.ru 05:35
Политика

Путин наделил губернаторов дополнительными полномочиями

2 апреля президент РФ Владимир Путин наделил глав российских регионов дополнительными полномочиями.
ИжевскИнфо.РУ 02 апреля в 10:44
Авто

Чем расстроит и порадует подержанный Subaru Forester

Что может понравиться и разочаровать в подержанном автомобиле Subaru Forester.
Car.ru 04:39
Общество

Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Крыму

В Крыму за последние сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
ИА Крыминформ 03:19
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

Оставшиеся в Таиланде россияне поселились в заброшенном храме

Трое россиян поселились в заброшенном храме на острове Пхукет в Таиланде после того, как не смогли вылететь на родину из-за отмены рейса, сообщает The Thaiger.
Московский Комсомолец 06:29
Шоу-бизнес

Самойлова работает с психологом из-за расставания с Джиганом

Gazeta.SPb вчера в 17:15
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Транспорт

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Известия 05:42
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:33
Наука

В Ухане у кошек обнаружили коронавирус

МонаВиста вчера в 07:49
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 02 апреля в 09:02
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Общество

В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях

В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
РБК вчера в 05:06
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 03 апреля в 02:45
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