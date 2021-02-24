Москва 24ЦБ рекомендовал банкам активнее информировать клиентов о мошенничествеБанк России призвал кредитные организации активнее уведомлять клиентов о мошеннических действиях злоумышленников.В источникеМосква 24ИзвестияКоммерсантъLive24Газета.RuРусская ПланетаПарламентская газетаAnewsПРАЙМПодробнее о событииЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать россиян о рисках мошенничестваИзвестиявчера в 11:26Центробанк рекомендует банкам активнее предупреждать клиентов о мошенничествеГазета.Ruвчера в 10:37ЦБ рекомендовал банкам активнее информировать клиентов о мошенничествеМосква 24вчера в 11:12ЦБ рекомендовал предупреждать о мошенниках в приложениях и банкоматахРБКвчера в 11:02ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничестваВедомостивчера в 10:53Банкам РФ рекомендовано активнее информировать клиентов о мошенничествеФинмаркетвчера в 11:13ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничестваТАССвчера в 10:14Показать ещёОценить7КомментироватьПоделиться