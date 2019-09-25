Экономика

РБКРБКЦБ рекомендовал банкам бороться с отмыванием отказами от векселей

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Рекомендации содержатся в документе за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, опубликованном в «Вестнике Банка России». Векселя могут использоваться недобросовестными участниками рынка для отмывания денег и финансирования терроризма, указал регулятор.
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