Рекомендации содержатся в документе за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, опубликованном в «Вестнике Банка России». Векселя могут использоваться недобросовестными участниками рынка для отмывания денег и финансирования терроризма, указал регулятор.

ЦБ рекомендовал банкам бороться с отмыванием отказами от векселей

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