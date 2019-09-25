Экономика
РБКЦБ рекомендовал банкам бороться с отмыванием отказами от векселей
Рекомендации содержатся в документе за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, опубликованном в «Вестнике Банка России». Векселя могут использоваться недобросовестными участниками рынка для отмывания денег и финансирования терроризма, указал регулятор.
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ЦБ предупредил банки о риске вовлечения в схемы отмывания доходов при выдаче векселей
Rambler News Service11:54
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Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
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Настя Каменских уехала отдыхать с Потапом
Певица опубликовала фото в бикини. Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом отправилась отдыхать.
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Московский «Локомотив» в серии пенальти проиграл калининградской «Балтике» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Происшествия
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Ожидаемая новинка. Redmi Note 8 Pro поступает в продажу в Европе
Сегодня в европейском регионе стартуют продажи бюджетного флагманского смартфона Redmi Note 8 Pro, который был представлен в Китае в конце августа этого года.
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Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
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ТАСС вчера в 23:00
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«Ак Барс» забросил «Трактору» шесть безответных шайб в Челябинске
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«Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС
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ТАСС 15:59
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Авто
Nissan представил обновленный внедорожник Patrol
Компания Nissan представила обновленный внедорожник Patrol шестого поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:37
Здоровье
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Политика
Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.
RT на русском 16:32
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Олег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру форварда Эсекиэля Понсе в матче с КАМАЗом (2:1) в 1/16 финала Олимп Кубка России.
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Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
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У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра
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В ноябре 2018 года сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете использования клеток в залах суда, поясняя, что их наличие ограничивает возможность подсудимого получать правовую помощь и эффективно участвовать в судебном разбирательстве.
РБК 06:30
Политика
США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot
Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.
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Для демонстрации возможностей авторы в динамике зафиксировали процесс движения воды в почве с временным разрешением в полторы секунды, однако потенциал метода намного шире, пишут ученые в журнале Optics Express.
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Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
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Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на неопределенный срок
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