Экономика

РБКРБКЦБ рекомендовал банкам бороться с отмыванием отказами от векселей

Рекомендации содержатся в документе за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, опубликованном в «Вестнике Банка России». Векселя могут использоваться недобросовестными участниками рынка для отмывания денег и финансирования терроризма, указал регулятор.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ предупредил банки о риске вовлечения в схемы отмывания доходов при выдаче векселей

Rambler News Service11:54

ЦБ рекомендовал банкам бороться с отмыванием отказами от векселей

РБК10:12

Обналичка с помощью векселей сейчас опасна

ИА Клерк.Рувчера в 03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Шоу-бизнес

Настя Каменских уехала отдыхать с Потапом

Певица опубликовала фото в бикини. Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом отправилась отдыхать.
Srnsk 12:27
Футбол

Балтика — Локомотив 1:1 (4:1 по пенальти)

Московский «Локомотив» в серии пенальти проиграл калининградской «Балтике» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
RT на русском 17:10
Религия

В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России

Lenta.ru 13:02
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Гаджеты

Ожидаемая новинка. Redmi Note 8 Pro поступает в продажу в Европе

Сегодня в европейском регионе стартуют продажи бюджетного флагманского смартфона Redmi Note 8 Pro, который был представлен в Китае в конце августа этого года.
iXBT.com 17:01
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
Политика

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Футбол

«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу Примеры

Чемпионат 16:51
Хоккей

«Ак Барс» забросил «Трактору» шесть безответных шайб в Челябинске

ProstoProSport 13:11
Космос

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-15" с тремя членами экипажа на борту пристыковался в среду в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
ТАСС 15:59
Транспорт

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Авто

Nissan представил обновленный внедорожник Patrol

Компания Nissan представила обновленный внедорожник Patrol шестого поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:37
Здоровье

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Известия вчера в 08:09
Политика

Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.
RT на русском 16:32
Футбол

Олег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру форварда Эсекиэля Понсе в матче с КАМАЗом (2:1) в 1/16 финала Олимп Кубка России.
Sports.ru 15:00
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Футбол

У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра

Sport24.ru 14:36
Политика

Правительство одобрило законопроект об отмене клеток в залах суда

В ноябре 2018 года сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете использования клеток в залах суда, поясняя, что их наличие ограничивает возможность подсудимого получать правовую помощь и эффективно участвовать в судебном разбирательстве.
РБК 06:30
Политика

США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot

Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.
Страна Советов on-line вчера в 11:19
Политика

Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ 07:43
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных

Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru вчера в 13:52
Экономика

Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года

Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП.
ТАСС 14:04
Наука

Рекордно быстрая нейтронная томография показала впитывание воды корнями

Для демонстрации возможностей авторы в динамике зафиксировали процесс движения воды в почве с временным разрешением в полторы секунды, однако потенциал метода намного шире, пишут ученые в журнале Optics Express.
N+1 09:52
Общество

Няня сына Меган Маркл попала на фото

Фанаты принца Гарри и Меган Маркл заметили на одном из снимков из их королевской поездки в Южную Африку женщину в черной одежде и предположили, что это няня их четырехмесячного сына Арчи.
Lenta.ru 05:28
Политика

Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 16:00
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала, как выглядела до пластики в 18-летнем возрасте

Миллионы подписчиков Ким отметили красоту и обаятельность 18-летней красавицы.
Bimru.ru 12:06
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на неопределенный срок

Российская газета вчера в 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное