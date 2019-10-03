Экономика
ВедомостиЦБ рекомендовал банкам и МФО раскрывать заемщикам их долговую нагрузку
Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) сообщать заемщикам о значении их показателей долговой нагрузки (ПДН), говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
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Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Общество
Россияне назвали требуемую для полного счастья зарплату
Больше всего денег для счастья россиянам нужно было в 2017 году — 184 тыс. рублей, говорят ранние исследования портала.
Газета.Ru 04:29
Политика
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина
Известия вчера в 19:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Происшествия
В Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН
Перестрелка между сотрудниками ФСИН по Ингушетии произошла в четверг в регионе, пострадал один человек.
ТАСС 04:01
Футбол
Английский фанат принял Ислам из-за Салаха. Раньше он ненавидел мусульман
Болельщик «Ноттингем Форест» Бен Бёрд рассказал о решении принять Ислам после наблюдения за нападающим «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамедом Салахом.
Чемпионат 04:17
Общество
Анджелина Джоли привезла детей на премьеру «Малефисенты 2» в Токио
В день премьеры зрители приветствовали исполнителей главных ролей фильма — Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг и, конечно, главную звезду «Малефисенты» Анджелину Джоли, которая взяла на премьеру своих шестерых детей.
Popcornnews.ru 04:13
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Футбол
Эмери: «Даю шансы молодым футболистам, они ими пользуются»
Нужно понимать, что футболисты не успели полностью восстановиться после матча в понедельник.
Евро-футбол.ру 03:01
Экономика
Промышленный PMI в России упал до минимума за 10 лет
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ упал в сентябре 2019 года до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.
Росбалт 01 октября в 06:56
Политика
В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русском 02:46
Транспорт
Крым получил новые электровозы для запуска поездов дальнего следования
Аргументы и Факты - Крым 04:21
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выплатила все свои долги
К 2017 году актриса перевела только 8 тысяч долларов из требуемых 537 тысяч.
Discover24 03:45
Авто
Представлены новые BMW X5 M и X6 M
Спортивное подразделение BMW M расширило свой модельный ряд двумя новыми кроссоверами — X5 M и X6 M, а также их особыми версиями с приставкой Competition.
32CARS.ru 01 октября в 23:52
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
Происшествия
Жуткое ДТП на трассе «Таврида» в Крыму: есть погибшие
Сегодня, 4 октября, на трассе "Таврида" в Белогорском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Город24 02:48
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Спорт
В Федерации плавания США расследуют случаи сексуальных домогательств
Руководство организации подозревается а игнорировании случаев сексуального домогательства к спортсменам со стороны тренеров.
Спорт-Экспресс 03:39
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 13:26
Происшествия
В сквере на Уралмаше нашли труп девушки
Европейско-Азиатские новости 02:55
Общество
Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах студентки его школы
Студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили американского актера в сексуальных домогательствах, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 20:09
Политика
В МИД Украины анонсировали масштабный обмен удерживаемыми лицами
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском вчера в 17:29
Политика
Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»
Как сообщили источники издания, авторами проекта заявления стали посол США в ЕС Гордон Сондланд и бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.
Интерфакс вчера в 21:32
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Происшествия
В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку
Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране, у нее изъяли паспорт.
РБК 04:10