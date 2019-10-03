Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ рекомендовал банкам и МФО раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) сообщать заемщикам о значении их показателей долговой нагрузки (ПДН), говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
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ЦБ РФ рекомендовал МФО и банкам раскрывать ПДН клиентам

Zaim.com02:22

ЦБ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Rambler News Serviceвчера в 06:23

ЦБ рекомендовал банкам и МФО сообщать заемщикам их долговую нагрузку

Коммерсантъвчера в 09:01

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ТАССвчера в 07:13

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ЦБ рекомендовал банкам и МФО раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Ведомостивчера в 10:26

ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансистам раскрывать заемщикам их ПДН

Банки.рувчера в 06:05
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