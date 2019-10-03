Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) сообщать заемщикам о значении их показателей долговой нагрузки (ПДН), говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

ЦБ рекомендовал банкам и МФО раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

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