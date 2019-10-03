Финансы
ВедомостиЦБ рекомендовал банкам и МФО раскрывать заемщикам их долговую нагрузку
Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) сообщать заемщикам о значении их показателей долговой нагрузки (ПДН), говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
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Футбол
Кейн может покинуть «Тоттенхэм» к концу сезона
Руководство английского "Тоттенхэма" переживает за нападающего клуба Гарри Кейна.
Газета.Ru 08:31
Общество
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Экономика
В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку
Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
РБК 10:38
Энергетика
Подмосковный завод начнет производить трубы для бурения на кредит ВТБ
Загорский трубный завод (ЗТЗ), блок-пакет в котором принадлежит однокурснику президента России Владимира Путина адвокату Николаю Егорову, построит новый завод по выпуску бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа.
РБК 12:37
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Спорт
МОК не увидел причастность ОКР к новому допинговому скандалу
В своем выступлении Томас Бах напомнил, что против Олимпийского комитета России уже вводились санкции после скандала с допингом на Играх в Сочи в 2014 году.
Телеканал 360° 14:29
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском 13:14
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Кино
THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд
Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.
Мир фантастики 03:16
Армия и оружие
В США назвали самый мощный российский самолет
Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.
Газета.Ru 01:25
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета Яковенко
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко.
Известия 09:44
Происшествия
5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже
Четыре человека погибли при нападении с ножом на полицейский участок в Париже, нападавший был застрелен, передает BFM.
Газета.Ru 08:45
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Политика
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении
Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что на российском телевидении нельзя выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете.
RT на русском 13:29
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Кино
Вышел дебютный трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
Warner Bros. и DC выпустили дебютный полноценный трейлер «Хищных птиц» - спин-оффа «Отряда Самоубийц», посвящённого Харли Квинн и другим супергероиням и злодейкам из Готэма.
Gmbox.ru 01 октября в 12:45
Гаджеты
Смартфон Realme XT с 64-мегапиксельной камерой выходит в России
Китайская компания Realme объявила о выходе на российский рынок нового недорогого смартфона Realme XT.
Rusargument 03:33
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru 07:30
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Кино
В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia
Фестиваль пройдёт с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса "Крокус экспо".
Life.ru 01:00
Кино
Вышел трейлер фильма Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл»
Афиша Daily 09:29