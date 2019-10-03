Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ рекомендовал банкам и МФО раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) сообщать заемщикам о значении их показателей долговой нагрузки (ПДН), говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
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ЦБ порекомендовал банкам раскрывать клиентам их долговую нагрузку

РБК06:51

ЦБ рекомендовал банкам и МФО сообщать заемщикам их долговую нагрузку

Коммерсантъ09:01

ЦБ рекомендовал банкам и МФО сообщать заемщикам их долговую нагрузку

ТАСС07:13

ЦБ рекомендовал банкам и МФО раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Ведомости10:26

ЦБ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Rambler News Service06:23

ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансистам раскрывать заемщикам их ПДН

Банки.ру06:05

ЦБ рекомендовал раскрывать заёмщикам показатель долговой нагрузки

Саминвестор05:46
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