Коронавирус
РБКЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
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ЦБ рекомендовал лишать премии сотрудников банков за введение клиентов в заблуждение
Rambler News Service05:26
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Общество
Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу.
РБК 04:05
Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены новые заразившиеся коронавирусной инфекцией - за последние сутки их число составило 41 человек.
Южный Федеральный 07:23
Экономика
Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза
Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
Общество
Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за коронавируса у монахов
Киево-Печерскую лавру, относящуюся к Русской православной церкви (РПЦ), закрыли на карантин, после того как у 90 служителей монастыря выявили коронавирус.
РБК 06:14
Общество
Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом
Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
Экономика
Доходы россиян могут упасть из-за коронавируса на 17,5%
Как считают специалисты Института исследований и экспертизы ВЭБ, ожидается, что экономика может упасть на 18%, а реальные доходы населения на 17,5, передает РБК.
Мойка78 вчера в 22:27
Общество
Стало известно, как будет выглядеть цифровой пропуск в Москве
На цифровом пропуске в Москве будет специальный код и QR-код, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:51
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество
Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Авто
Российские автозаводы возобновили производство
Российские автоконцерны возобновили производство.
Общественное телевидение России 05:32
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Общество
Парикмахеры угрожают первому вице-премьеру Удмуртии
Парикмахеры угрожают первому заместителю председателя правительства Удмуртии Александру Свинину.
ГТРК Удмуртия 04:10
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Общество
Голикова назвала «не очень приятными» цифры по заражению коронавирусом
Абсолютные цифры по числу заразившихся в России вирусом COVID-19 «не очень приятные», заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 06:05
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:17
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
Накануне ОПЕК+ после четырехдневных переговоров все-таки согласовала условия нового соглашения, согласно которым добычу снизят на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го.
Lenta.ru 07:18
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Кино
Студия Marvel раскрыла «пасхалку» в фильме «Мстители: Финал»
Представители студии Marvel рассказали о пропущенной зрителями "пасхалке" в фильме "Мстители: Финал".
Москва 24 05:11
Общество
Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости вчера в 10:26
Политика
Рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса
Парламент Украины в понедельник соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит предложенные кабмином изменения в госбюджет, предусматривающие создание спецфонда для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на сумму 2,4 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
Вениамин Кондратьев: «Мы ввели „беспропускное окно“»
Обращаю ваше внимание – это окно только для владельцев авто и тех, кто будет с ними перемещаться.
Глас Народа 07:08
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57