Коронавирус

РБКРБКЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
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ЦБ рекомендовал банкам изменить систему премий для сотрудников

Российская газета06:31

ЦБ рекомендовал лишать премий сотрудников банков за введение в заблуждение клиентов

Коммерсантъ04:54

ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

РБК05:05

ЦБ рекомендовал лишать премии сотрудников банков за введение клиентов в заблуждение

Rambler News Service05:26

ЦБ рекомендовал банкам лишать премий сотрудников за введение клиентов в заблуждение

Известия04:48

ЦБ рекомендовал лишать премий сотрудников банков за навязывание клиенту ненужных продуктов

ТАСС04:09

ЦБ рекомендовал лишать премии сотрудников банков за введение клиентов в заблуждение

Интерфакс03:23
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Общество

Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу.
РБК 04:05
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Происшествия

На Кубани выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены новые заразившиеся коронавирусной инфекцией - за последние сутки их число составило 41 человек.
Южный Федеральный 07:23
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Экономика

Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза

Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
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Общество

Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин из-за коронавируса у монахов

Киево-Печерскую лавру, относящуюся к Русской православной церкви (РПЦ), закрыли на карантин, после того как у 90 служителей монастыря выявили коронавирус.
РБК 06:14
2
Общество

Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом

Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
4
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
3K
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
48
Экономика

Доходы россиян могут упасть из-за коронавируса на 17,5%

Как считают специалисты Института исследований и экспертизы ВЭБ, ожидается, что экономика может упасть на 18%, а реальные доходы населения на 17,5, передает РБК.
Мойка78 вчера в 22:27
1,3K
Общество

Стало известно, как будет выглядеть цифровой пропуск в Москве

На цифровом пропуске в Москве будет специальный код и QR-код, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:51
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Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
815
Общество

Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
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Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Авто

Российские автозаводы возобновили производство

Российские автоконцерны возобновили производство.
Общественное телевидение России 05:32
11
Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
1,9K
Общество

Парикмахеры угрожают первому вице-премьеру Удмуртии

Парикмахеры угрожают первому заместителю председателя правительства Удмуртии Александру Свинину.
ГТРК Удмуртия 04:10
12
Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
296
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
8
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Общество

Голикова назвала «не очень приятными» цифры по заражению коронавирусом

Абсолютные цифры по числу заразившихся в России вирусом COVID-19 «не очень приятные», заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 06:05
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Культура

Резидент Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

NewInform 06:06
20
Кино

Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье

Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
332
Общество

Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса

Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:17
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Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

Накануне ОПЕК+ после четырехдневных переговоров все-таки согласовала условия нового соглашения, согласно которым добычу снизят на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го.
Lenta.ru 07:18
Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
307
Кино

Студия Marvel раскрыла «пасхалку» в фильме «Мстители: Финал»

Представители студии Marvel рассказали о пропущенной зрителями "пасхалке" в фильме "Мстители: Финал".
Москва 24 05:11
6
Общество

Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков

В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости вчера в 10:26
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Политика

Рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса

Парламент Украины в понедельник соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит предложенные кабмином изменения в госбюджет, предусматривающие создание спецфонда для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на сумму 2,4 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество

Вениамин Кондратьев: «Мы ввели „беспропускное окно“»

Обращаю ваше внимание – это окно только для владельцев авто и тех, кто будет с ними перемещаться.
Глас Народа 07:08
Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
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