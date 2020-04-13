Экономика
ВедомостиЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
ЦБ рекомендовал коммерческим банкам лишать премий сотрудников, которые при оформлении услуг вводят клиентов в заблуждение, говорится в письме, опубликованном на сайте регулятора. Письмо подписала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Здоровье
Представитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной
В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 01:21
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
Ведомости 14:51
Происшествия
131 случай заболевания коронавирусом выявлен в Мурманской области
В Мурманской области на 23.00 13 апреля выявлен 131 подтверждённый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Северпост 17:09
Футбол
Кристиан Нобоа: «Играю в России почти 13 лет, а такое чувство, что вчера был мой первый день»
Напомним, 35-летний Нобоа начал играть в России в 2007 году, за это время он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».
Матч ТВ 15:15
Общество
Во Франции продлили режим самоизоляции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
Здоровье
Попова назвала долю бессимптомных носителей коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за прошедшие сутки в России зарегистрировали 1040 зараженных коронавирусом без клинических симптомов.
РБК 13:12
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Общество
Москвичам рассказали, как оформить пропуск при сбое системы
Москвичи в случае сбоя на портале mos.ru, на котором можно оформить пропуск на передвижение, могут воспользоваться этой услугой по телефону справочной службы правительства Москвы или через СМС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 03:41
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Здоровье
Врач объяснил интерес Запада к российским аппаратам ИВЛ
Врач-инфекционист Георгий Викулов объяснил в интервью изданию NationNews, почему российские аппараты ИВЛ оказались эффективнее зарубежных аналогов.
Петербургский дневник 10:37
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Общество
Правительство выделило 50 млрд рублей на доплаты медикам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусом Covid-19.
Национальная служба новостей 04:11
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
Общество
ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости 15:07
Шоу-бизнес
Певица Анастасия озвучила причину развода с Юлианом
Сегодня Анастасия озвучила главную конкретную причину, почему они с супругом так быстро расстались.
Bimru.ru 12:25
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Общество
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
Политика
Сандерс поддержал кандидатуру Байдена в президенты США
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, отказавшийся от участия в президентской гонке, поддержал кандидатуру бывшего соперника Джо Байдена.
News.ru 15:02
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru 07:18
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru 04:41
Общество
С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы
Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru 14:58
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова
Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.
Passion.ru 16:25
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости 16:06
Общество
Голикова рассказала, когда проявится эффект от самоизоляции
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оценить социальный эффект самоизоляции можно будет к 30 апреля "Мы бы хотели сначала выйти на плато, потому что пока мы растем, и 14–16 апреля могут стать для нас неким критерием - выходим мы все-таки или будем еще какое-то время подрастать", - сказала Голикова, добавив, что тогда будет виден первый эффект от введенных мер.
Вестник Кавказа вчера в 07:16