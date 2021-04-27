Минэкономики предлагает изучать влияние законодательных инициатив на бюджеты субъектов

Минэкономики предлагает в рамках оценки регулирующего воздействия (ОРВ) анализировать последствия нормотворчества для региональных и местных бюджетов — сейчас дополнительная нагрузка на них после принятия федеральных актов может в отдельных субъектах превышать 1 млрд руб. в год.