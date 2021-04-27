"Кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется определить режим работы с 4 по 7 мая 2021 года самостоятельно с учетом интересов своих клиентов", - указано в сообщении ЦБ.

С чего всё началось Как сообщил регулятор, кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется определить режим работы с 4 по 7 мая 2021 года самостоятельно с учётом интересов своих клиентов. АК&М вчера в 08:19