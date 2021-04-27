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ЦБ рекомендовал банкам на свое усмотрение определить режим работы с 4 по 7 мая

"Кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется определить режим работы с 4 по 7 мая 2021 года самостоятельно с учетом интересов своих клиентов", - указано в сообщении ЦБ.В источнике
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С чего всё началось

Как сообщил
 регулятор, кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется определить режим работы с 4 по 7 мая 2021 года самостоятельно с учётом интересов своих клиентов.

Подробнее о событии

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