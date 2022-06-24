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ЦБ рекомендовал банкам не наращивать лимиты по открытым валютным позициям

Банк России продлил до 31 декабря 2022 года введенное ранее послабление для банков, попавших под санкции, по лимитам открытых валютных позиций (ОВП).
РБК
"Одновременно банкам не следует увеличивать ОВП относительно позиций на 1 июля 2022 года при несоблюдении лимитов на указанную дату", - подчеркнули в ЦБ.
ТАСС
ЦБ продолжит мониторинг валютных позиций и при принятии решения о надзорных действиях будет оценивать обоснованность превышений лимитов, а также эффективность мероприятий банков по ограничению валютного риска.
Finam.Ru
Банки должны перейти к соблюдению лимитов открытых валютных позиций к 1 января 2023 года.
Finam.Ru

Подробнее о событии

ЦБ продлит валютные послабления для подсанкционных банков
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