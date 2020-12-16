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ЦБ рекомендовал банкам не продавать сложные инвестпродукты населению

URA.Ru
РБК
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ГЛАС.RU
ФАН
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина 15 декабря написала информационное письмо о недопустимости продажи сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам, адресованное банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.В источнике
С чего всё началось
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг информационное письмо
 о недопустимости продажи сложных инвестиционных продуктов неподготовленным инвесторам.
РБК11:47
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URA.Ru

ЦБ рекомендовал не продавать гражданам часть банковских продуктов

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Российская газета

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Российская газета11:04
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ФАН

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ФАН11:59
ТАСС

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ТАСС10:45
Интерфакс

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Интерфакс10:01
РБК

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