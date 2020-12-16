ЦБ рекомендовал банкам не продавать сложные инвестпродукты населению
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина 15 декабря написала информационное письмо о недопустимости продажи сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам, адресованное банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.В источнике
С чего всё началось
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг информационное письмо
о недопустимости продажи сложных инвестиционных продуктов неподготовленным инвесторам.
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