Lenta.ruЦБ рекомендовал банкам не вводить пени и штрафы по кредитам заемщиков на фоне санкцийЦентробанк рекомендовал банкам реструктурировать кредиты и не назначать пени и штрафы по ним, если финансовое положение заемщика ухудшилось после 18 февраля в результате действия санкций, говорится на сайте ЦБ.ВедомостиТакже банки смогут не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным займам.ВедомостиВ отношении самого ЦБ также введены санкции: Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России.Lenta.ru24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.Секрет фирмыЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВУралинформбюроФАН7 новостейПервое Студенческое агентствоНИА СамараАБНREGNUMВечерняя МоскваИзвестияПрофильThe Moscow PostMOS.newsГазета.RuКомсомольская правдаПолитика СегодняNeva.TodayРосбалтIrkutskMediaИА Красная ВеснаБлокнот.руПодробнее о событииЦБ рекомендовал банкам не вводить пени и штрафы по кредитам заемщиков на фоне санкцийLenta.ru01:00Центробанк распускает буфер по необеспеченным потребительским кредитам и ипотеке в рублях и валютеЭхо Москвы00:17ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заёмщиков в связи с санкциямиФонтанка.Ру00:40В ЦБ рекомендовали банкам не вводить штрафы и пени по кредитам на фоне санкцийИзвестия00:33Центробанк объявил послабления по кредитам из-за санкций ЗападаКомсомольская правда00:28ЦБ порекомендовал не начислять пени и штрафы по кредитам из-за санкцийРЕН ТВ00:27ЦБ из-за санкций рекомендовал банкам не вводить штрафы и пени по кредитам заемщиковРИА Новости00:42Показать ещёОценить5Поделиться