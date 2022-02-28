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ЦБ рекомендовал банкам не вводить пени и штрафы по кредитам заемщиков на фоне санкций

Центробанк рекомендовал банкам реструктурировать кредиты и не назначать пени и штрафы по ним, если финансовое положение заемщика ухудшилось после 18 февраля в результате действия санкций, говорится
 на сайте ЦБ.
Ведомости
Также банки смогут не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным займам.
Ведомости
В отношении самого ЦБ также введены санкции: Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России.
Lenta.ru
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.
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ЦБ рекомендовал банкам не вводить пени и штрафы по кредитам заемщиков на фоне санкций
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