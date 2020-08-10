ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря
Смотрите также
Uniper назвала возможной заморозку строительства «Северного потока - 2» из-за санкций США
ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений
МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии
Премиальный смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra показали на фото до анонса
МВД Белоруссии: один протестующий погиб во время столкновений в Минске
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США
В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов
Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов
Роман Широков принес извинения избитому судье
Федун передумал снимать ФК «Спартак» с чемпионата
Похудевшая Лолита в купальнике попыталась исполнить танец у шеста
МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
Роман Широков принес извинения избитому судье
Uniper назвала возможной заморозку строительства «Северного потока - 2» из-за санкций США
Судья матча «Спартак» – «Сочи» объяснил решение назначить пенальти
В сенате США потребовали отставки Лукашенко
Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку
МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов
Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США
Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.В источнике
Подробнее о событии
ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков
Интерфаксвчера в 10:49